新北市蘆洲區發生一起離奇命案。有民眾將自家轎車停放路邊，數日後卻接獲通報，稱其車內後座驚現一具女屍，該名車主得悉後晴天霹靂，久久無法接受「愛車淪凶車」之事實，為此憤而提告，求償42萬元，法官則判家屬須賠償何男32萬1千元。

警方指出，去年６月一名紅衣婦人手拎一袋物品，行走於人行道上，透過監視畫面也可見她腳步緩慢，看似並無任何異樣，卻未料這一幕卻成為她最後的身影。

警方調查指出，該名女子姓楊、57歲，死因為心因性猝死。（圖 / 劉詠韻翻攝）

5日後，蘆洲區該處停車場拉起封鎖線，目擊民眾發現這輛車飄出詭異臭味、不明水漬往內流出，車主獲報後抵達現場，車門打開卻驚見一具女屍倒臥後座。警方調查指出，該名女子姓楊、57歲，死因為心因性猝死。

至於陳婦進入車內的動機、目的，現已不得而知。該名何姓車主委實無奈，愛車遭此飛來橫禍，一下淪為凶車，更為此將死者家屬告上法庭，考量報廢車輛、車內物品毀損及醫療精神賠償，最終一共求償42萬6500元。

死者家屬主張，何男該車並無嚴重毀損，也強調本案起因源於何男忘關車門，顯見車主沒善盡車輛管理的責任，因此認為他這番求償毫無道理可言。

法官審理本案時，從社會常情之角度審酌，汽車無故遭人闖入，且釀死亡事故，將造成車輛貶值影響，最終判處陳婦家屬須賠償何男32萬1千元。