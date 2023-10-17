桃園市龍潭科學園區3期擴建案引發周邊居民強烈抗爭，台積電今天正式表態，不再考慮進駐龍科3期。地方對此反應不一，有國民黨民代就說，遇到徵收不可能沒有民眾抗爭，但整件事並不單純，民進黨涉及操作兩面手法，一邊帶頭反對擴建案，一邊罵張善政市府爭取台積電進駐桃園不力，強烈質疑用意為何。

桃園市議員徐玉樹指出，台積電發表聲明放棄進駐龍科3期，有這樣的結果非常奇妙，從頭到尾包含竹科管理局、台積電從未說過要進駐，還要配合演出，整起擴建案表面上看起來是因居民抗爭反對徵收，然而有民進黨人士在此操作很深，有綠營的家屬在自救會帶頭抗爭，另一邊綠營市議員群起罵張善政市府不積極爭取台積電留在龍潭，企圖帶風向根本是兩面手法。

他也說，龍科3期擴建是否還有必要，這是政府要去思考的事情，遇到土地徵收，不可能不會遇到居民抗爭，竹科管理局應該善盡說明溝通的職責，也不能因少數人的反對而去影響多數人的權益，也不能自救會說的算。

市議員張肇良則說，還在公聽會期間台積電就放棄進駐龍潭非常可惜，龍科1期與2期土地滿載，應該要持續開發，而民眾有地上物被徵收的抗爭，桃園市府也應積極出面溝通，從頭到尾沒見到市長張善政出面甚至還將台積電往外推，桃市府對此是麻木不仁。

他認為，龍科3期擴建應該要持續推動，仍有其他高科技產業可以進駐，既然是政府政策，仍希望協助產業升級並幫助地方發展。