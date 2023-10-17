2024總統大選話題升溫，與此同時，外界也相當關注由政黨票決定的不分區立委席次。最新消息傳出，國民黨不分區立委政治組的人選已大致確定，會以國民黨智庫執行長柯志恩為首，同時前台南市議員謝龍介、前雲林縣立委張嘉郡也將入列。對此，國民黨總統參選人侯友宜稍早也有最新回應。

據《FTNN鋒燦傳媒》今引述國民黨人士報導，藍營高層先前曾評估，明年預估可以拿到45席立委，其中不分區立委安全名單約落在12席左右。該人士還稱，此次大選「政治組」將從未來選戰布局、人才培養鋪路的角度考量，如同過去挑戰雲林縣長成功的張麗善。

除此之外，該報導還指出，黨內人士提到，前藍委蘇清泉儘管同樣積極爭取進入不分區立委名單，但因為「僧多粥少」的關係，目前暫不列入，且國民黨中央更希望蘇代表藍軍再戰區域立委，幫助藍營在屏南突破沒有優良人選的困局。而他也稱，目前國民黨認為，南部較有可能拿下區域立委的戰將，分別為參選高雄左楠區的市議員李眉蓁，至多還有苓雅、前金區的陳美雅。

由於早上傳出這份不分區立委名單掀起熱議，侯友宜上午在出席活動時也被媒體詢問，「國民黨這邊不分區名單確定了嗎，會有柯志恩嗎？」他回應，「國民黨針對不分區都有全盤的規劃，正在規劃當中。」