中鋼今年11月內銷盤價，六種主要大宗鋼品熱軋鋼板、熱軋鋼捲及冷軋鋼捲及電磁鋼捲等，價格全面維持平盤，符合預期。中鋼盤價如預期以平盤開出，法人認為，主要因為原物料價格上漲帶動的成本面提升因素已經不再，而需求面在大陸金九銀十旺季後也沒有進一步增加所導致。

觀察原料價格，進入十月份之後價格維持在每公噸110~120美元區間整理。從大陸的粗鋼產量來看，雖然9月下旬及10月上旬的粗鋼產量已較去年同期減少，但降幅僅有1~3%。而今年7-8月的粗產產量則較去年年同期增加3~11%，相比之下近期的粗鋼產量減少幅度不足以維持鋼鐵產量不增加的長期政策。而粗鋼產量減少勢必影響各個鋼廠的稼動率及獲利，牽涉到各個地方政的GDP成長及財政，因此今年第四季大陸粗鋼限產政策能否落實，主要仍觀察大陸中央的政令能否貫徹而定。

中鋼今年9月營收294.57億元，年減1.52%、月減3.57%；自結稅前獲利5.14億元，符合預期。中鋼9月維持損平點以上的小賺獲利水準，法人評估，目前觀察鋼價上漲對下游拉貨力道的刺激效果有限，主要因為下游對未來需求持保守看法，不願過度拉高庫存。