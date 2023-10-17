此次高峰會也集結Google Cloud專家與產業夥伴，共同分享與探討如何透過雲端與人工智慧（AI）技術賦能企業雲端轉型，並在創新金融服務、AI醫療輔助、AI零售新商模、虛擬主播擬真互動、以及引領全球的半導體AI晶片設計等不同產業應用帶來變革與創新契機。

Google Cloud目前在全球共有39個雲端區域、118個可用區、與187個網路邊緣位置，服務遍及200多個國家與地區。其中，Google Cloud於2013年在台灣建置雲端區域（Cloud Region），為台灣企業提供快速、穩定與安全的雲端服務。

Google Cloud持續透過數據與AI雲端、雲端開發、雲端協作、雲端安全等AI與四大關鍵雲端科技，協助企業以更聰明、安全、且現代化的方式營運，進而持續為企業創造差異性競爭力。

雲端人才培養方面，Google Cloud台灣去年推出「雲端人才搖籃計畫」，攜手台灣多所頂尖大學，預計3年內培育1500位通過Google Cloud雲端基礎認證的數位人才，為台灣產業持續注入人才活水，目前已有超過數百位學生獲得認證。

隨著網路攻擊日益增加，Google Cloud表示將協助培育雲端安全人才，以擁有保護資料與自身防禦網路攻擊的能力。另外， Google for Startups Cloud Program自2021年更名以來，已孵育近150家台灣新創公司，共提供逾700萬美元的Google Cloud Platform抵免額度。

Google Cloud北亞區董事總經理李孔源表示，Google Cloud台灣過去10年來透過穩定與安全的雲端區域、各種雲端科技與解決方案，對當地企業需求的洞察，協助台灣企業面對數位轉型挑戰，強化營運體質、提升市場競爭力。

李孔源指出，AI科技突破為企業迎來革新絕佳契機，而Google Cloud的先進AI技術，得以賦能台灣企業引領產業創新。未來將持續共同努力協助台灣企業打造數位韌性，邁向永續經營目標，並助力台灣成為亞洲矽谷。