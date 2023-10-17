據了解，連續二次配息率超過10%的00919群益台灣精選高息ETF，在去年底受益人僅16925位受益人，本周00919受益人來到244986人，今年來成長1347.48%，是今年來所有台股ETF(扣掉今年成立)受益人成長率最高的，其第二次配息收益分發日為10月17日，市場預估投資人在領到股息後可望再投入，增加資金動能。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台灣投資人偏好配息基金，覺得每月或每季的配息收入可以先落袋為安；今年來，全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，投資價值也明顯優於一般資產，長期投資股票ETF，可以類比成股市包租公，而且還是請專人打理的那一種。也就是透過買進代表一籃子股票的ETF，然後每季或每年收取現金股息，投資人自己只要負責收租就可以了，其他煩惱交給ETF團隊以及上市櫃公司專業經理人打理。股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，雖然台股目前震盪加劇，不過，建議投資人可以善用存股以及逢低買進的心態來投資，就像買生活必需品一樣，定時買，折扣時多買一點的概念。