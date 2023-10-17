巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前向以色列發動襲擊後，美國國務卿布林肯今天表示，美國總統拜登明天將訪問以色列以示團結，布林肯也宣布以色列已同意制定計畫援助加薩平民。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）尋求在一定程度上解決加薩走廊（Gaza Strip）不斷擴大的人道危機。哈瑪斯（Hamas）本月7日突襲以色列造成嚴重死傷，以色列對加薩展開報復性轟炸，造成約2800名巴勒斯坦人殞命，數十萬人被迫逃離家園。

布林肯在哈瑪斯突襲以色列後二度訪問以國，在以色列國防部與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行近8小時會談後發表談話。

布林肯今天凌晨在特拉維夫（Tel Aviv）表示：「總統（拜登）將重申美國與以色列團結一心，以及我們對以色列安全堅不可摧的承諾。」

布林肯說：「以色列有權且有義務保護其人民免受哈瑪斯和其他恐怖分子傷害，並預防未來的攻擊。」

布林肯表示，拜登「將傾聽以色列捍衛人民所需，並持續與國會合作來滿足這些需求」。

據法新社報導，布林肯表示，以色列也向美國保證會努力讓外國援助進入貧窮且遭到封鎖的加薩走廊；以色列正準備對這塊哈瑪斯把持的土地發動地面戰。

美國官員表示，美國新任人道援助協調官沙特菲德（David Satterfield）會與以色列合作制定更多具體計畫。

布林肯告訴媒體：「今天，應我方要求，美國和以色列已同意制定計畫，將協助捐助國和多邊組織提供的人道援助送達加薩平民手中。」

他表示，美以兩國正在討論「建立區域以幫助平民免受傷害的可能性」。

布林肯也指出，美國和以色列同樣擔心哈瑪斯可能會掠奪或摧毀進入加薩的援助物資，或阻止物資送達有需要的人手中。

他說：「如果哈瑪斯用任何方式阻擋人道援助送達平民手中，包括親自出馬奪取援助，我們將會最先出面譴責，我們也將努力阻止這種事情再度發生。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1121017