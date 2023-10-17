一名首都師範大學的教師林品過去因上答題節目《一站到底》走紅，近日他遭正牌女友爆料私生活混亂，不僅會出軌，還會玩「多人運動」，對此，林品14日發文承認辜負女友的一片真心，對於約砲、劈腿、多人性關係等傳聞竟也默認了。

林品不僅外型出色更是學霸，據知他 2010年獲文學學士學位，2013年獲文學碩士學位，2017年獲文學博士學位，曾獲國家獎學金、北京大學博士研究生校長獎學金、北京大學「研究生學術十傑」等榮譽，更是不少學術期刊常見的撰文者，主要研究方向為文藝理論與大眾文化研究。

林品發文道歉。（圖／翻攝自Harry林品微博）

除了會念書外，林品更因為喜歡《哈利波特》系列電影，常角色扮演哈利波特而走紅，近日卻被林品女友梁月曦爆料始亂終棄，據《九派新聞》報導，梁月曦表示林品在交往期間隱瞞隱疾，兩人一度論及婚嫁，林品卻稱自己身無分文，主動跟梁家要嫁妝，開價到200萬人民幣（約883萬台幣）。

梁月曦透露林品常常欲求不滿和學校女學生曖昧，又與前妻私下往來，還有約砲、嗑藥、多人運動等性癖好，消息傳開後，林品第一時間發文向梁月曦道歉，承認：「由於我缺乏邊界感，在與梁月曦戀愛期間，和其他女性有曖昧的互動」，後悔傷及梁女的真心，而梁月曦回應：「不原諒，不再見，別再騷擾我，不再佔用公共資源，你先學做人！此生不見！你雖然說『現在這個世界上怎麼還會有你這種人，你對愛情太純粹了，你做人太純粹了』」，並希望他不要再禍害別的女生，而梁月曦目前已刪文，但仍止不住網友熱議。

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