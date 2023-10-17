嫌犯將竊得之功德箱載至金門大橋湖下端草叢內，以砂輪機切開後偷走新台幣約39000元後丟棄。（圖／警方提供）

香火鼎盛的金門烈嶼鄉「烈女廟」13日凌晨遭小偷光顧，上百公斤重的功德箱遭竊。（于家麒攝）

烈女廟大門上方的監視器直接遭竊賊折斷，但其他未被完全破壞的鏡頭仍清楚錄下歹徒身影。（于家麒攝）

香火鼎盛的金門烈嶼鄉「烈女廟」13日凌晨遭小偷光顧，上百公斤重的功德箱遭竊賊破壞監視器後，直接囂張的以其偷來的小貨車載走，不料歹徒身影與贓車畫面仍被清楚錄下，廟方直呼仙姑顯靈、歹路不可行，報案後經警方組成專案小組全力偵辦。竊賊雖已於犯案當日一早搭機潛逃回台，但檢警已過濾掌握人車資料，於昨(16)日收網逮獲何姓及江姓兩名竊嫌到案，全案依觸犯刑法竊盜罪嫌，移送金門地檢署偵辦。

警方依掌握之情資指派員警赴台，於昨日將2名嫌犯追緝到案。（圖／警方提供）

廟方人員指出小偷行竊時熟門熟路的將周圍監視器一一破壞移位，應已「場勘」多次。（于家麒攝）

警方指出，民眾在本月13日7時20分許發現烈嶼鄉「烈女廟」功德箱遭竊，遂向金城分局烈嶼分駐所報案。縣警局長盧廷彰獲悉後立即指示金城分局與刑警大隊組成專案小組全力偵辦，經過濾追查後發現為何姓及江姓2名竊嫌涉有重嫌，惟2人於犯案後一早立即搭機離開金門逃回高雄住處，警方依掌握之情資遂指派員警赴台，於昨日將2名嫌犯追緝到案，全案依觸犯刑法竊盜罪嫌移法辦。

警方表示，經查何姓及江姓2嫌是於今年9月中旬到金門從事人力派遣之工人，因缺錢花用，認為烈女廟香火鼎盛，香油錢應該頗豐，遂心生歹念，先竊路邊自小貨車後再行駛至烈女廟行竊，得手後載至金門大橋湖下端草叢內以砂輪機切開功德箱竊走新台幣約39000元後丟棄，所得金額均已花費殆盡。

廟方則表示，2名竊賊一高一矮，應該已經到烈女廟附近「場勘」很多次，行竊時熟門熟路的將周圍監視器一一破壞移位，以為神不知鬼不覺大膽犯案，幸好仙姑顯靈，未被完全破壞的監視器仍清楚錄下歹徒身影與犯案車輛，才能讓警方以車追人、層層過濾後迅速破案逮人，真的「歹路不可行」；不過可惜的是功德箱已遭破壞無法再使用，只能再訂製新的讓香客「添油」。

烈女廟功德箱已遭竊賊破壞無法再使用，只能再訂製新的讓香客「添油」。（圖／警方提供）

據了解，烈女廟本名「貞節祠」，供奉王仙姑，原名為王玉蘭，廈門人，相傳某日，王女中午時分到海邊拾蚵時，慘遭調戲欺凌、溺死大海，隔天屍體漂至烈嶼龜山海邊，被當地海防駐軍劉姓戰士發現並安葬，後來王玉蘭託夢說明遭遇，駐軍官兵和鄉人聽聞後都十分感動，於是於西元1956年集資，由駐守烈嶼的陸軍81師為她建廟，更成了當時駐軍及當地村民的寄託，也是烈嶼地區香火最盛的廟宇之一。

警方呼籲，金門縣內大、小寺廟眾多，香火鼎盛之廟宇更不在少數，警方雖會派員加強巡邏，也提醒廟方除加裝錄影監視系統防範、神像懸掛之金牌應取下妥善保存，且設置防護功能較佳之功德箱，以確保寺廟財物安全。

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