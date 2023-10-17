民進黨新竹市立委參選人林志潔（中）17日宣布自己的選戰策略，陸戰有包括明天起接續舉辦的20場「志潔開講」問政說明會，要又說又唱，也有大咖助講。（陳育賢攝）

下屆新竹市立委四腳督大戰已確定，民進黨參選人林志潔17日宣布自己的選戰策略，陸戰有包括明天起接續舉辦的20場「志潔開講」問政說明會，要又說又唱，也有大咖助講，另有沙發會，空戰則有100秒交朋友、候選人的100天等影片與直播。

林志潔指出，民進黨向來擅長在有限資源下將宣傳效果最大化，用有趣的文宣與活動成功吸引媒體與選民目光，她的競選團隊將推出新型態「志潔開講」問政說明會，總計將辦理20場，除邀請媒體名嘴站台與大咖助講，更希望藉由活潑的歌唱活動，不限曲風、不限年齡層，走唱新竹地方社區，貼近各個年齡層與族群，讓政策宣講觸角更廣。

林志潔說明，由於自己在大學時期是台大歌謠社創社成員之一，而前日本首相小泉純一郎曾在書中提到年輕時剛擔任眾議員，菜鳥眾議員小泉回到選區，常苦惱不知道該對支持者說什麼，當時幕僚對他說「不用擔心，你就唱歌給大家聽就好了！」因此讓她與競選團隊夥伴有這樣的構想。

另，炒米粉政策宣講活動，除形式更特別，也擴大規模到中型的宣講會，她和年輕選戰團隊有信心，藉由全新的選戰策略新型態的「志潔開講」問政說明會，讓更多的新竹市民朋友認識不一樣的林志潔與台灣歌謠文化，也可以讓民眾現場K歌，以歌會友，現在已經有非常多民眾報名。

18日的第1場首發，將於指源宮邀請新竹子弟、媒體人徐嶔煌為林志潔站台，20日將在南中宮邀請林志潔台大時期的學姊，也是長期著力在性別議題研究的立法委員范雲來加油打氣。

為觸及更多民眾，接下來除了一系列的「志潔開講」問政說明會林志潔誠摯歡迎大家一起「賴＋潔、來家坐」，她也請新竹市民踴躍登記客廳會，要來深入社區、傾聽民意。

另在空戰部分，則已經發布了多支非常重要的影片，包括100秒交朋友、候選人的100天，還有球給志潔系列。

此外，競選團隊也會利用在開講的時候，把這些空戰的影片傳播出去，目前同時也開始開設直播，包括上周在國慶日的時候，於巨城舉辦的挺台灣跳舞快閃的活動，之後也會有更多的直播，那也歡迎大家準時到網路平台來收看林志潔的活動。