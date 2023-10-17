美國「人權基金會」創辦人哈佛森昨（16）日拜會立法院長游錫堃等人時透露，2010年首次來台演講時曾被馬政府「下封口令」，要求演講「不要批評中國」；立委林昶佐表示，當時外交部告訴哈佛森，不要提到太多中國大陸，但哈佛森仍然堅持準備好的內容，馬政府就跟他們說，如果是這樣不可能舉辦，還會被當成是麻煩製造者。

林昶佐表示，哈佛森先生在2005年成立人權基金會，希望讓受壓迫的人權工作者受到指導，集結全世界人權工作者等，2010年哈佛森認為，亞洲人權問題也有很多，應該要有民主國家可以做論壇活動，不會想說台灣是國民黨執政，不會想涉入角力，台灣是民主國家，在歐洲可以辦，來到台灣也可以辦。

林昶佐指出，沒想到當初外交部希望台灣能夠辦奧斯陸自由論壇，當時外交部告訴他不要提到中國大陸太多，因為這是一個重要議題，當馬政府要求他們不要講太多，仍然堅持要準備的內容，馬政府就跟他們說不可能舉辦，還會當成麻煩製造者，

林昶佐表示，哈佛森認為中國大陸的政治迫害就是「elephant in the room」馬政府要求他不要提到中國大陸，是很荒謬的，也因為這樣2018年奧斯陸論壇已經舉辦四屆。