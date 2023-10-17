根據Bank of America Research股票策略部門所做的分析，標普500指數成分股第三季每股盈餘平均將比華爾街預期高出9%。在連續兩季下滑之後，標普500指數成分股第三季每股盈餘估較去年同期成長1%，意味著美國上市公司可能已經走過了獲利衰退的谷底。

目前已有32家標普500指數成分股發布財報。

RBC Capital美股策略部門主管Lori Calvasina在周一出具的報告中指出，儘管面臨「總經方面的阻力」，但美股財報季的開局相當穩健。

雖然面臨著通膨僵固和聯準會利率可能升更高、高更久等挑戰，但該銀行仍然上修標普500指數的每股盈餘預測。按理說，這意味該指數的前景更為樂觀，但Calvasina仍然維持標普500指數在2023年底來到4,250點的預測不變，稱企業獲利表現只是考量因素之一，目前宏觀局勢仍然動盪，「根據9月底以來標普500指數成分股的財報電話會議記錄，宏觀經濟正在造成衝擊」。

摩根大通上周五盤前發布意外亮眼的第三季獲利表現，但其董事長兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）卻提出警告，稱「這可能是數十年來，這個世界最危險的時刻。他指的是繼俄羅斯入侵烏克蘭之後，以色列和巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯爆發嚴重軍事衝突，可能對能源與糧食市場、全球貿易以及地緣政治關係造成深遠的影響。此外，他也警告美國國家債務和「創下承平時期最大的財政赤字」，將使通膨和利率居高不下的風險升高。

由於投資人看好甫登場的財報季表現，以及對經濟情勢敏感的交通運輸股和小型股大漲帶來提振，周一美股主要指數全面勁揚，道瓊指數漲或0.93%，收在33,984.54點，創下約一個月來最大單日漲幅。標普500指數漲1.06%，收在4,373.63點。