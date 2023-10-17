大陸昆山慧聚天后宮媽祖16日起駕，來台展開為期 5 天4夜傳香遞緣活動，17日抵達大甲鎮瀾宮，雙方締結為姊妹廟。（陳淑娥攝）

大陸昆山慧聚天后宮媽祖16日起駕，來台展開為期 5 天4夜傳香遞緣活動，17日抵達大甲鎮瀾宮，雙方締結為姊妹廟。（陳淑娥攝）

大陸昆山慧聚天后宮媽祖16日起駕，來台展開為期 5 天4夜傳香遞緣活動，17日抵達大甲鎮瀾宮，雙方締結為姊妹廟。（陳淑娥攝）

大陸昆山慧聚天后宮媽祖16日起駕，來台展開為期 5 天4夜傳香遞緣活動，17日抵達大甲鎮瀾宮，雙方締結為姊妹廟。針對日前大陸湄洲媽擬11月將來台巡安，大甲鎮瀾宮董事長鄭銘坤表示，11月來太倉促，建議明年再來，才來得及安排。

昆山慧聚天后宮媽祖昨起駕來台，由昆山台商協會會長、昆山慧聚天后宮負責人孫德聰帶領80位台商，今上午11時抵達大甲鎮瀾宮，由副董鄭銘坤陪同參香，現場熱鬧滾滾。

孫德聰表示，昆山媽就是台灣的媽祖，因受到台商的愛戴，也稱祂為台商媽祖，尤其在疫情時間，台商3年不能回家，媽祖給大家心情、家庭的穩定，貢獻很大，今天能帶媽祖回台學習，也讓更多媽祖信徒一起做交流。

針對大陸湄洲媽擬11月來台巡安，鄭銘坤受訪時指出，湄洲媽要來，這都很好，依照以往，湄洲媽過來都大約有半年的計畫，希望能有充裕的時間，建議可以明年再來，比較剛好，包括申請、安排，或者整個台灣繞一圈才有時間，11月太倉促，許多事情還沒準備好。

孫德聰表示，今年啟動「昆山媽游台灣」傳香諦緣活動，將兩岸同胞用另一種方式連結起來，相信一切都是媽祖最好的安排，祈願慈悲的媽祖庇佑世界和平，庇佑兩岸同胞安居樂業。

昆山媽昨起駕來台展開5天4夜的行程，由北自南依序到新北板橋慈惠宮、台中大甲鎮瀾宮、台中南屯萬和宮、嘉義新港奉天宮、台南西港慶安宮、台南鹿耳門天后宮、高雄旗津天后宮參香，並締結姐妹廟，預計10月20日返回昆山。

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