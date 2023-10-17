男子遇到盤查竟騎車加速逃逸，員警上前圍捕查獲2包安非他命，全案依法移送偵辦。（翻攝畫面）

一名徐姓男子騎車日前行經新北市淡水區民權、民富街口，形跡可疑引起員警懷疑，上前攔停盤查，不料徐男子竟加速逃逸，與員警在車陣中追逐近50公尺，迴轉時因重心不穩自摔，員警立刻上前圍捕果真在身上查獲毒品，還冒充哥哥身分應訊，詢後全案依法送辦。

據了解，10月12日晚間9時許，淡水警分局員警巡邏經過民權民富街口時，靠近停等在機車待轉區的徐男接受盤查，疑似心虛，立刻騎車加速逃逸，瘋狂在車陣穿梭，試圖甩開緊跟在後的員警，到路口迴轉時卻因緊張，重心不穩而自摔，員警衝上前喝斥，「你跑什麼！」徐男子支吾地說：「我以為我闖紅燈」。

員警隨後在徐男身上查獲2包安非他命，現場依法上銬逮捕帶回偵辦，徐男警詢時稱未帶身分證件，但態度配合，筆錄完成解送偵查隊複訊，帶徐男按壓指紋比對身分，竟發現他假冒哥哥的身分應訊。全案依毒品罪、偽造文書、使公務人員登載不實等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局表示，冒名應訊，試圖掩飾身分而冒用他人名義於文書上簽名，除危害警察、司法機關對於刑事犯罪管理及文書製作之正確性，也使被冒用名義之人蒙受偵查、審理、執行等刑事責任的危害。呼籲民眾面對司法調查時，應該坦誠應對，以免錯上加錯。

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