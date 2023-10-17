副總統賴清德昨日參與學生座談，被問及「吹哨者保護法」為何6年未過，賴回應是各立委跨黨，不見得很快就凝聚共識 、落實執行。立委洪孟楷今質詢行政院長陳建仁時提及，4個黨派都有提出版本，差的就是政院版，質疑政院是否有可能在年底會期結束前提出，陳建仁則回應，恐怕難有時間表，認同年底送立院很困難。

洪孟楷表示，吹哨者保護法問題是政院版本遲未送到立院，賴清德將責任推給立院，但4個黨派都有提出黨團版本，差的就是政院版本，只要政院版本進來，委員會可以很快排審，質疑陳建仁是否要糾正賴清德說法？

對此，法務部長蔡清祥說，外界有很多不同聲音，原希望公部門先行送院，後來建議私部門放進來，公私部門草案曾經提出，私部門縮小範圍至上市上櫃公司，相信很快有共識送立院。

洪孟楷說，立院第10屆會期到明年1月31日，第8會期是審預算，又巧遇大選，11月底、12月初委員會就可能不開了，有可能在此前將政院版本，送到立院嗎？陳建仁說，這個要看跟各界審議結果，洪追問「有無可能？很困難？」陳建仁則回應「對」。

洪孟楷表示，吹哨者保護法從蔡英文總統任內2017年舉行司改會結論至今，只聞樓梯響、不見人上樓，賴甩鍋給立院，是否是陷蔡英文於不義，象徵承諾跳票。陳建仁說，立法策略是公部門加上私部門訂定；蔡清祥則說，若立院排審，行政部門就會共同討論。

洪孟楷則不滿回應，政院沒有院版，怎麼討論，並再度提及賴清德在大學座談，被女學生質疑，該名學生直言，執政黨給大家弊案很多的印象是不正常的，詢問陳該狀況是否正常？

陳建仁則說，弊案相對來講是少數，台灣是自由民主國家，各領域有很多人仗義執言，揭發弊案，不否認確實有弊案存在，一定會嚴查嚴辦，抑止弊案產生，相對於弊案發生，揭弊者保護法也在跟各界討論中。