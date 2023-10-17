台積電不來了！ 綠批：桃園靠市長 建設零成長

「科技市長帶頭趕走科技大廠！」台積電宣布放棄進駐龍科，桃園市議會民進黨團17日痛批，市長張善政選前自詡是唯一可以把科技大廠帶來桃園的市長，選後卻是唯一趕走科技大廠的市長，全因市府不夠努力，消息曝光5天來不曾看到張善政出面喊話或任何溝通，放任台積電而去，是桃園大不幸。

經發局長張誠表示，龍潭居民和竹科雙邊，桃市府都要照顧，極力歡迎台積電進駐桃園，上任至今也跟竹科開過10次以上會議，也持續跟地方溝通，但關鍵問題在台積電需要200乘200平方的方塊區域，民眾抗議剔除後將無法滿足台積電需求，直指台積電不來絕對是工程考量為主。他強調竹科龍潭基地不完全等於台積電，會持續協助竹科取得龍科三期用地，只要有科技園區設立，就會有高科技進駐，對桃園有助益，並仍會盤點航空城等重劃區的產業園區，盼符合台積電需求。

民進黨團副總召林志強說，政策應該延續，前市長鄭文燦好不容易邀到台積電來桃園設2奈米廠，可為桃園提供5900個就業機會、創造6000億年產值，豈料科技市長卻把科技大廠阻擋於桃園之外，土地整合看不到桃市府積極協調，感嘆桃園稅收今年短徵，經濟發展無法成長，桃園發展停滯，台積電進駐又喊卡，前途堪慮，呼籲桃市府全面檢討龍科三期，拿出更多誠意跟地主協調，幫助桃園經濟發展更突破。

議員劉仁照說，自己是龍潭平鎮立委參選人，台積電進駐絕對可以帶動龍潭平鎮正面發展，市府團隊卻冷漠以對，痛斥選前張善政高喊自己是唯一可以把科技大廠帶來桃園的市長，選後卻是唯一把台積電趕走的市長。議員余信憲直指要求鄭文燦準備好迎接台積電的是國民黨，帶頭反對龍科三期的也是國民黨，其中是否有貓逆，讓國際大廠看清後宣布離去，呼籲桃市府放下屠刀立地成佛，不要再搞牛鬼蛇神的事情。

議員魏筠直斥，張善政上任來，裁資科局、砍亞矽創，科技大廠就是看到張市府政策反覆、聯繫差、沒能力處理廠商需要的任何問題而離去。議員張曉昀也說，張善政只會立即見效的大撒幣，要很多年才能見影的建設就全翻盤，合理懷疑是沒有下屆連任壓力，只為未來國民黨候選人造橋鋪路，「亞矽創、台積電都在你手上沒了，對得起桃園市民嗎？」

「科技市長毀亞矽、送走台積電！」議員陳雅倫也說，桃市府只會作壁上觀，冷漠以對，讓台積電失去信心不敢來投資，感嘆經發局長張誠真的是「誠實大叔」，一下說台積電只是夢裡相見、新聞傳說，一下說自己也是觀眾，說帖反覆，感嘆難道桃園真的沒有腹地嗎？龜山華亞工業園區旁的公五擴大工業區，還有廣大保護區可以使用，呼籲檢討改進。

議員李宗豪說，自己曾在竹科服務，科技廠要的只就是土地和穩定供電供水，歡迎台積電不是選舉期間說了算，應該要建立溝通管道、提供任何助益設廠，但張市府付諸闕如，諷刺只會不放颱風假讓科技廠維持產能，沒有實質幫助，直指台積電可以來進駐桃園，讓高科技產業經濟聚落落地深耕，才是桃園人福氣。

議員王珮毓斥選前高喊科技市長到處騙票，選後卻裁撤資科局、不惜賠錢跟亞矽創廠商解約、又把台積電拒於門外，感嘆其他五都搶著要，張善政領導的桃園沒有變成夏威夷而是驚嚇不已。

「褫奪科技市長封號！」議員黃瓊慧說，張善政上任10個月所作所為，都是把科技、就業機會外推的市長，市府稱跟台積電開過多次會議，台積電主動宣告不到桃園也未先跟張市府說，重重打臉桃市府，感嘆桃園未來恐裹足不前、市政停滯，呼籲市府不要否定鄭文燦過去8年努力，只會做浪費公帑事情。

議員許家睿說，科技市長無能不會溝通、政策反覆多變，帶頭趕走科技大廠，台積電動則上千億投資審慎評估後覺得不妥，寧可到其他更有效能的五都，感嘆張市府充滿因人設事，如今科技大廠已經用腳來投票，譴責無能反覆的張市府。

「桃園靠市長，建設零成長！」龍潭議員張肇良說，督導經發局的副市長王明鉅是國內麻醉科名醫，豈料到了桃市府竟把所有局處都麻醉了，對外界漠不關心、冷漠以對，桃園未來成長堪慮。