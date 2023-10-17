台灣彩券17日推出新款「加倍旺」、「金骰子」，其中「加倍旺」有「倍數區」，民眾刮獎骰金有機會10倍增，總中獎率29％，頭獎200萬元共有3個；「金骰子」頭獎50萬元共有3個，總中獎率34.02％。2款新品總獎項超過224萬個 總獎金逾6.8億元。

台灣彩券表示，「加倍旺」每張售價200元，票面上競速直衝的金黃箭頭帶動亮眼炫目的金錢符號與金幣元素，充滿刺激與財富感；遊戲結合對幸運號碼跟倍數符號兩種玩法，創造刮獎過程中可獲得加倍獎金的期待感，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金乘以「倍數區」倍數符號之金額，有機會獲得2倍、3倍、5倍及最高10倍獎金，獎金加倍機會超過38萬個，頭獎200萬元共有3個，總中獎率29％。

另一款「金骰子」每張售價100元。台彩表示，票面上黃金骰子搭配金幣、鑽石點綴散發耀眼光芒，貴氣十足；遊戲玩法為簡單有趣的「比大小」，只要在任一局中「您的骰子」點數大於「對手的骰子」，即得該局獎金，共有5次中獎機會，頭獎50萬元共有3個，500元（含）以上的獎項超過10萬個，總中獎率34.02％，相當適合民眾入手嘗鮮體驗，樂挺公益還有機會刮中獎金。