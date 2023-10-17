彰化縣社頭鄉協和村高鐵橋下，近日「搬」來1名詭異男，大量的黑色塑膠袋，還有整理箱等行李，看起來不像隨意丟棄的垃圾。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣社頭鄉協和村高鐵橋下，近日「搬」來1名詭異男，大量的黑色塑膠袋，還有整理箱等行李，看起來不像隨意丟棄的垃圾，當地村長表示，16日有看到1個男子，到這邊看書、睡覺，他自稱是被房東趕出來，不過因為大量物品堆放已經違法，公所已貼出公告要求搬離。

當地民眾表示，上禮拜就陸續有東西搬進來，一開始以為是不肖民眾隨意丟棄垃圾，沒想到竟然是有人住在這裡，真的太扯了，不過這名男子不常出現在這，前後只看過他2次，相當神祕的人，附近的民眾都相當害怕。

當地村長劉聰波指出，據他了解，該名男子原本應該是住在員林的，15日他突然搬到這裡，他自稱是被房東趕出來，要暫時住這裡，此後就沒有再看到他的身影，這幾天他跟轄區員警多次到這邊巡邏，都沒有發現男子的蹤跡。

劉聰波說，因為這邊相當偏僻靠近墳墓，可以算是荒郊野外了，附近很多流浪狗，草叢裡面可能還有毒蛇，實在不適合在這邊居住，加上男子身分不明，附近都是果園，已經讓附近工作的村民會感到擔心及害怕。

朝興派出所表示，根據監視器畫面來看，該名男子是用機車載運，多趟搬運雜物到高鐵橋下，透過車號比對發現車主與地址並不相符，會持續巡邏並勸離該名男子，目前仍未有男子下落，不過也呼籲男子若有困難，應勇敢出面尋求社會救助。

據了解，唐姓男子原本在員林租房，不過因經濟困難繳不出房租遭房東趕出，才會將家當都搬到社頭高鐵橋下，公所昨到現場查看，不過都沒有遇到該名男子，目前已張貼公告，要求男子限1個禮拜內搬離，若期限內仍未搬離將罰單，並將「家當」搬至清潔隊。