台北市23歲男子日前深夜11時許在復興北路某KTV唱歌飲酒，至翌日凌晨2時許結束，短暫休息3小時後，隨即騎乘租賃機車接送女友返家，途中遭警方攔查，他一度辯稱是後座女友喝酒，自己沒喝，但被警方識破，酒測值超標達每公升0.65毫克，依法送辦。

警方調查，男子酒後行經台北市復興北路往北方向，因駕車行為明顯搖晃、頓挫，引起執勤員警注意，經松山分局東社所員警發現攔停，發現散發酒味，男子矢口否認喝酒，辯稱是後座女友所散發酒氣。

員警使用「酒精檢知器」初篩立即打臉男子說法，他才坦承晚間在KTV飲用每罐330毫升的啤酒4瓶，男子頻頻向員警道歉，員警進一步追問，他表示幾天後即將入伍當兵，再經酒測後，酒測值超標，達每公升0.65毫克。

警方表示，全案依刑法公共危險罪現行犯上銬逮捕，另依「道路交通管理處罰條例」第35條第8項規定（連坐罰），舉發同車乘客。

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