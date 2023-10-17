南投警分局副分局長李振昌說明事故發生過程也提醒行經139線道的用路人小心駕駛。曾雪蒨攝

「重機者天堂」139縣道驚傳死亡車禍！79年次李姓男子13日晚間8時左右，騎重機行經該路段時，直撞對向正在左轉的紅色轎車，當場噴飛血流滿地，雖碰到1名休假消防員行經該處緊急連繫送醫，仍不幸到院前死亡。

根據警方提供當時的監視器畫面顯示，當時紅色轎車車速不快，沿著139縣道準備左轉進入1165巷道，對向直行的機車騎士煞車不及直接撞上紅色轎車側邊車門，騎士連人帶車當場倒地不起，強大的撞擊力更讓機車冒出陣陣白煙。

雖然當時有名休假剛好路過的消防隊員見狀立即奮勇向前查看騎士傷勢，並協助通報消防局協助送醫，該員還等傷者送上救護車送醫急救後才離開，可惜最後騎士仍因傷重不治。

南投分局副分局長李振昌指出，56年次江姓男子在10月13日20時駕駛自小客車在南投市八卦路左轉1165巷口，跨至對向車道時與對向騎乘大型重機車之79年次李姓男子，李男傷重送醫後於到院前不幸死亡。

「這是今年南投分局管轄139縣該路段第1死亡車禍！」李振昌表示，139縣今年目前為止，共A1事故1件，A2事故37件，這是今年以來南投分局轄區八卦山路段，不含彰化、草屯轄區的第1個死亡車禍。

李振昌說，139縣道北起彰化縣彰化市區，南至南投縣鹿谷鄉初鄉，全長62.131公里，由於山路蜿蜒成為跑山的熱門地點，卻讓該路段死亡車禍頻傳，該局特別呼籲用路人行經該路段應遵守交通規則，進入山區道路應該減速慢行，轉彎前注意其他車輛，小心駕駛，避免其他事故發生。

警方依法抽血酒測，雙方都沒有酒駕，車禍原因初步分析江姓男子轎車左轉未禮讓直行車先行為主要肇因，李姓男子重機超速行駛為次要肇因，詳細肇因還要進一步釐清。