新冠肺炎疫情後，不少人都會出國散心，國內一名54歲男子，出國旅遊時，出現了似曾相識的感覺，懷疑自己是否前世曾到過這些景點。幾天以後，男子出現了短暫的意識障礙、單側肢體抽搐，回國就醫才知自己的「即視感」是海馬迴異常所致，經抗癲癇藥物治療後，現已恢復正常。專家表示，大約6成的正常人一生中至少有過1次「既視感」經驗，原因是在疲勞、壓力下，大腦無法對突然接收到的訊息進行妥善處理，若這樣的現象反覆出現，合併一事改變、肢體異常動作，就有可能是癲癇發作。

書田診所腦神經內科主任黃啟訓表示，「既視感deja vu」源自於法語，是一種「幻覺記憶」。產生這種現象的原因主要是由於大腦顳葉內部的海馬迴功能異常所致。大腦海馬迴的功能主要是負責處理人類的短期記憶，類似電腦的記憶體，可將收的訊息暫時儲存以便快速提取。當海馬迴功能異常時，大腦的記憶系統有可能會突然發生錯誤的訊息匹配，因而對初次經歷的事件產生似曾相識的錯覺。

該名54歲男子，出國時與太太聊起自己的即視感，懷疑是前世記憶引起，幾天後就出現短暫的意識障礙、單側肢體抽搐。回國就醫後，經腦波檢查發現右側大腦有異常放電現象，核磁共振檢查則證實右側大腦顳葉有纖維化病變，診斷為大腦顳葉癲癇發作所致的「似曾相識感認知異常」，或稱為「既視感」。幸運的是，男子經由抗癲癇藥物治療後，已不再出現癲癇抽搐及異常現象。

黃啟訓指出，過去的一些問卷研究顯示，大約6成的正常人一生中至少有過1次「既視感deja vu」的經驗。正常人在極度疲勞、壓力過大、或是突然被過多不熟悉的事物圍繞的情況下偶而也會產生極短暫的「既視感」現象，這可能是因為當下大腦無法對突然接收到的訊息進行妥善處理。

當這種現象反覆出現或持續時間很久，甚至合併有意識狀態改變、肢體出現不自主異常動作等現象，則很有可能是癲癇發作所致，應盡快就醫進一步檢查以免延誤病情。黃啟訓提醒民眾，造成癲癇的因素很多，頭部外傷、腦中風、腦瘤、腦部感染及遺傳性疾病等都有可能引發。癲癇不是不治之症，若證實是罹患了癲癇症也不需恐慌，只要配合醫師囑咐規律服藥，一般都可以得到良好的控制，甚至有機會痊癒。