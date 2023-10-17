基隆市警察局第二分局信六路派出所員警於超商發現有一名王女疑似心智障礙，聯繫家人才發現是自行從金門搭機想去台北找大姐，卻迷途基隆。圖為員警送王女及家人上車。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局第二分局信六路派出所員警於超商發現有一名王女疑似心智障礙，聯繫家人才發現是自行從金門搭機想去台北找大姐，卻迷途基隆。圖為發現王女並協助的暖心員警張巧頴（右）、洪紹閔（左）。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆有一名王姓女子15日於某超商前自言自語，被巡邏員警發現，該女疑似有心智障礙，無法明確表達姓名住處，在員警耐心詢問下，終於聯繫上家人，才意外發現，王女竟是自行從金門搭機來台，想去台北找大姐，卻迷途至基隆。王女家人也拜託警方暫為安置，怕其再度走失。最後家人順利接回王女，相當感謝警方。

基隆市警察局第二分局表示，轄下信六路派出所警員張巧頴、洪紹閔於本月15日下午巡邏時，在中正區義一路某超商前，發現一名年約30歲不停自言自語的王姓女子，前往關切，經了解其無法明確表達出姓名及住處，疑似有智能障礙，員警費了一番功夫聯繫上王女家人。

經家人說明，竟才發現王女是在14日早上趁家人不注意時，自行離家從金門搭乘飛機欲至台北尋找大姐，而王女的二姐在金門住家附近尋找王女整日，但卻未見王女身影，非常焦急。

後來二姐接到警方電話，才知悉妹妹人竟遠在350公里外的基隆，因擔心妹妹人生地不熟，且無法自理生活等，如未有人多加照顧，恐怕會再次走丟，故希望警方能先代為照護王女。

員警為免王女發生危險，便耐心勸導王女先和警方返所，並立即提供水及速食給王女充飢解渴。當晚王女二姊從金門趕至派出所後，向警方表示妹妹患有精神障礙，常常會跑離家中，但不知為何這次竟跑到350公里外的基隆，幸好員警巡邏發現並協助暫時安置，否則後果不堪設想，對員警表示萬分感謝。

基隆市警局呼籲，家中如有高齡老人或患有智能障礙等成員，應多加注意動態，盡可能有家屬在旁照顧，勿讓其獨自外出。另為防止走失，可向基市府社會處申請「愛心手鍊」，或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，如不慎走失即可盡速找到家屬。

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