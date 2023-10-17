基隆有一名王姓女子15日於某超商前自言自語，被巡邏員警發現，該女疑似有心智障礙，無法明確表達姓名住處，在員警耐心詢問下，終於聯繫上家人，才意外發現，王女竟是自行從金門搭機來台，想去台北找大姐，卻迷途至基隆。王女家人也拜託警方暫為安置，怕其再度走失。最後家人順利接回王女，相當感謝警方。
基隆市警察局第二分局表示，轄下信六路派出所警員張巧頴、洪紹閔於本月15日下午巡邏時，在中正區義一路某超商前，發現一名年約30歲不停自言自語的王姓女子，前往關切，經了解其無法明確表達出姓名及住處，疑似有智能障礙，員警費了一番功夫聯繫上王女家人。
經家人說明，竟才發現王女是在14日早上趁家人不注意時，自行離家從金門搭乘飛機欲至台北尋找大姐，而王女的二姐在金門住家附近尋找王女整日，但卻未見王女身影，非常焦急。
後來二姐接到警方電話，才知悉妹妹人竟遠在350公里外的基隆，因擔心妹妹人生地不熟，且無法自理生活等，如未有人多加照顧，恐怕會再次走丟，故希望警方能先代為照護王女。
員警為免王女發生危險，便耐心勸導王女先和警方返所，並立即提供水及速食給王女充飢解渴。當晚王女二姊從金門趕至派出所後，向警方表示妹妹患有精神障礙，常常會跑離家中，但不知為何這次竟跑到350公里外的基隆，幸好員警巡邏發現並協助暫時安置，否則後果不堪設想，對員警表示萬分感謝。
基隆市警局呼籲，家中如有高齡老人或患有智能障礙等成員，應多加注意動態，盡可能有家屬在旁照顧，勿讓其獨自外出。另為防止走失，可向基市府社會處申請「愛心手鍊」，或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，如不慎走失即可盡速找到家屬。
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