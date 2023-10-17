時序入秋，早上氣溫低讓人不想從被窩裡起床，營養師劉雅惠表示，民眾除了可藉由咖啡提神、充足睡眠來提神外，還可以攝取其他食物，例如全榖雜糧、巧克力、堅果、水。其中，水雖然無熱量，卻是身體產生能量、促進代謝的重要成分，因此充足水分相當重要。

劉雅惠在其臉書粉專「營養師Emma」表示，近日氣溫降低，不少人勉強起床仍覺得疲倦，除了咖啡常被用來提振精神外，她建議還可食用5種食物，包括早餐就該吃全榖雜糧、吃巧克力等。

1. 全榖雜糧。應在早餐中食用，全榖雜糧如燕麥、薏仁、糙米，可提供大腦營養來源，豐富膳食纖維穩定血糖，而精緻食物反而可能造成身體負擔、增加疲憊感。

2. 巧克力。含有黃烷醇、黃酮類抗氧化物，幫助血液循環，也促進血清素分泌，且巧克力具有一種神經傳導物質，負責情緒調節，讓人有種開心快樂的感覺。不過，民眾要選擇70%以上的巧克力，避免精製糖快速增加血糖，反而讓人更想睡。

3. 堅果。堅果中豐富的Omega-3脂肪酸，是大腦中的重要成分，幫助腦部血液循環，也提升注意力及記憶力。她建議，每天建議吃一份堅果種子，大約是腰果5顆、杏仁5顆、花生10顆、核桃2顆，份量約為1湯匙。

4. 水。水本身雖無熱量，但卻是身體產生能量、促進代謝很重要的元素，缺水會讓身體感覺疲憊、大腦昏沉。

腎臟科醫師洪永祥也曾表示，英國研究指出，缺水的年輕人的大腦皮質會出現萎縮現象，就像阿茲海默症病人一樣，但此萎縮是可逆的，只要讓這些年輕人補充水分，其大腦皮質就會再度膨脹、恢復活力。

5. 保健食品。如果無法從食物中獲取足夠營養，可考慮保健食品，她最推薦維他命B群。