張男認為前女友小美分手前就劈腿，去年10月間爬牆侵入她住處，質問並強餵她安眠藥，小美藥效發作昏睡時，先拍照傳給她新男友，還嗆「我準備跟她上床了」，趁機硬上得逞後，去找情敵理論、偷走她手機。張辯稱，兩人合意性交。法官依趁機性交罪判他徒刑4年6月，另竊盜等罪判8月，得易科罰金，可上訴。

張與女友小美分手後，認為她早已劈腿、心有不甘，2022年10月2日中午爬牆、從陽台侵入小美住處，驚醒熟睡中的小美，對她興師問罪而發生爭執。

張拿安眠藥等3顆藥物強塞進小美嘴巴、灌水叫她吞下，隨後，小美因藥效發作漸陷昏睡，張拿手機拍下她熟睡照，以通訊軟體傳給小美的陳姓新男友，傳訊嗆說：「我準備跟她上床了，掰掰」，對陳回覆：「你最好別動她」等語不予理會，對手無縛雞之力的小美霸王硬上弓。

張得逞後，先去找陳理論，質問何時與小美交往，再折返侵入小美住處，叫醒小美告知已與陳見面，2人再起爭執，張趁機偷走她的手機離去，變賣手機獲得1萬3500元。

當天下午3時許，張再回小美住處，豈料，陽台窗戶被上鎖，他徒手打破窗戶玻璃侵入，找不到小美，怒拆窗簾將碎玻璃打包帶走。

事後，小美就醫驗傷報案，指稱被餵安眠藥後，漸失去意識昏睡，醒來仍無力、意識模糊，還到浴室拿刮鬍刀割手企圖喚醒自己，後經陳告知，才知慘遭張拍照、性侵等事。

張供稱，小美當時告知她睡不著、很累，晚上又要加班，他為幫助她睡眠，才從桌上拿2顆安眠藥、1顆普拿疼給她服用，並辯稱，兩人是合意性交。

法官函詢開立藥物診所，經回覆指稱，服用該安眠藥1顆，約30分鐘內會發生藥效，半衰期約為2.5小時。法官以小美就醫檢驗報告，尿液驗出安眠藥成分，認定她案發時服用安眠藥物過量，處於昏睡等不能抗拒狀況，依趁機性交罪判張徒刑4年6月；毀損罪、無故竊錄他人非公開活動及竊盜罪等判刑8月，得易科罰金。

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