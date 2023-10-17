聯合國安理會今天駁回俄羅斯起草的一項決議草案，這項草案譴責中東暴力升級，但未指明哈瑪斯突襲以色列至少造成1400人喪命，與會代表不願支持這項動議。

在以色列準備對加薩走廊發動地面攻擊之際，安理會今天召開會議。

法新社報導，只有4個國家投票贊成俄羅斯提出的決議草案，美國等另外4國投下反對票，另有6個國家棄權。

外交官員表示，巴西提出另一項議案，明確譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），似乎獲得較廣泛支持，安理會預計明晚對此進行投票。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，儘管俄國提案未獲通過，但已促使安理會採取行動。

英、美兩國皆對俄羅斯提出的草案投下反對票，並批評莫斯科缺乏磋商，也未認真嘗試尋求共識。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，安理會目前正處於二戰後成立以來「最關鍵的十字路口之一」，自2016年以來，安理會就未曾對以色列和巴勒斯坦領土局勢問題通過任何一項決議。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）表示，安理會有道德責任採取行動，致力遏止以色列對加薩走廊（Gaza Strip）展開攻擊；他說以色列每小時奪走12條人命。

這個支持巴勒斯坦難民的聯合國機構警告說，若不恢復供水和其他重要物資供應，加薩走廊將面臨「前所未見的人類災難」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1121017