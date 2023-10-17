國民黨總統參選人侯友宜17日到國民黨新竹縣黨部與參加與幹部有約座談會前接受媒體聯訪，針對藍白合與賴清德在陽明交大演講遭學生質疑社宅進度緩慢等問題，侯友宜直批「賴清德都在騙！」更批評民進黨為了選舉開支票卻沒有兌現，做不到就該下台換人做！

賴清德16日到陽明交大演講，學生提問在民進黨完全執政下，部分法案遲未通過，要如何說服人民繼續交由民進黨執政？賴清德回應是因每個委員來自不同的選區，有不同信念和看法，不見得很快就凝聚共識、落實執行。侯友宜吐槽賴清德「莫擱置彼講遐的（不要在那邊說那些啦！）」

侯友宜指民進黨國會已過半，要完全負責，但很多法案什麼都沒做，選舉到了才開支票，沒有兌現都只是在騙選票，民進黨很多政見都沒做到就應該下台！

媒體提問賴清德喊「未來蓋13萬社宅」， 侯友宜說民進黨8年執政喊出蓋20萬戶社會住宅沒有做到，賴清德當台南市長，一戶也沒蓋「嘛是擱在騙！」

侯友宜說，他當新北市長，新北市已經完成了1.1萬戶社會住宅，未來他會把新北市成功的經驗，跟全台灣大家一起分享，來照顧弱勢青年的族群，讓大家能夠有社會住宅可以居住。

針對陸客團來台今年不會達標，交通部喊出的百萬人次目標形同跳票，侯友宜也表示，台灣原本就是觀光立國，結果民進黨執政，觀光產業變成「慘業」，完全都沒有帶動觀光遊客到台灣來，百萬陸客來台跳票，民進黨開的支票又做不到，所以觀光產業變觀光慘業，「民進黨做不到，換侯友宜來做！」

侯友宜強調，他的政策講很清楚，觀光立國，「我在四年內，會達成1800萬的觀光人數，到我們台灣來旅遊，帶動我們真正的觀光。