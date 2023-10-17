台北市推動「好孕2U專車」，補助孕婦8千元乘車金，並可使用至產後6個月。不過民進黨台北市議員林延鳳指出，反觀敬老卡卻不能跨月累計，社會局也以建置費用5千萬為由推託，市府對孕婦與長者政策雙標。社會局長姚淑文則回覆，敬老卡點數每月用完比例不到1成，跨月累計效益恐不大。

林延鳳表示，敬老卡「跨月累計」議案已於5月3日在議會二讀通過，社會局卻以建置費用5千萬、新北市等周邊三市不願配合等藉口為由拒絕。她指出，北市老年人口約54.4萬人，占全市人口2成，平均計算每人僅需負擔91.9元，建置費用根本不是敬老卡不能跨月累計的理由。

針對國道客運部分，林延鳳痛批，柯市府任內社會局僅發函致業者表示，「未在1周內回覆調查視同反對」，態度消極難怪28家業者僅有4家表露意願，且講市府上任後，竟仍以同樣理由拒絕敬老卡開放國道客運議題。她指出，根據國道客運2021年統計，敬老票加上愛心票共有近370萬張，顯見長者有使用需求，社會局卻充耳不聞。

林延鳳表示，反觀好孕專車預算為3920萬元，每位孕婦補助8千元車資，目前已估算核發5696.8萬元，社會局向她表示，若至年底預算不足會向台北市長蔣萬安申請動用二備金。她批評，長者與孕婦都是社會上需要受照顧對象，市府補助政策不應雙標。

姚淑文回覆，針對敬老卡跨月累計部分，雖然北市老年人口有54.4萬人，但每月實際將點數用完的比例約只有5％至7％，多數人都沒有使用完畢，若要為了少數人再花5千萬建置跨月累計制度，實際效益存有疑慮，且若開放跨月累計，長者到每季結算發現還有許多點數未使用，也會有不同想法。

另外，姚淑文指出，好孕專車目前雖然估算將花費5696.8萬元，但孕婦搭乘專車是採核銷制，並非8千元一次就用完核銷，目前核銷金額每月約成長5百萬元，因此至今年底預算額度是足夠的。

針對敬老卡搭乘國道客運，姚淑文表示，目前有國光客運等幾家業者有意願，但是起訖必須有一站是台北，若敬老卡使用包含國道客運，因為路線長，業者需另外支出成本廣設敬老卡感應設施，業者意願也需要納入衡量。因此，還需要和交通局相關部門及國道客運業者充分討論使用範圍要以基北北桃為主或包含全台等問題，漸進式提出。

另外她也提到，長者悠遊卡內儲存現金也會有不足問題，長者使用敬老卡搭乘國道客運可能發生扣完點數卡內現金仍不足的困境，因此需要廣納各方想法，回去再行研議。