安妮秀出修長美腿。（池宗玲攝）

俄羅斯籍女星安妮，今（17日）穿香檳色開衩禮服以活動大使身分與副縣長王瑞德出席南投縣府舉辦的「2023南投溫泉季－我的美麗秋旅記」。單身的她透露，身邊追求者眾，其中有2位對象與她特別投緣，「都是台灣人，他們2個很聰明、有幽默感，也有自己的事業，他們都不知道我是藝人，我也沒有特別提」。

安妮8月出席第12屆伊林「璀璨之星」總決賽時，透露身邊有不少追求者，她今笑說，新聞曝光後，她身邊的追求者不減反增，好友們也積極幫她介紹對象，「之前在外面認識的都不ok」。提到身邊的2位護花使者，安妮害羞表示他們分別為32、35歲，「都還不到一個月，正在認識中，拜託不要偷拍我」，她說等到確定交往，一定會公開分享幸福。

安妮（中）與南投縣副縣長王瑞德（右６）、國姓鄉鄉長邱美玲（右5）及交通部觀光署日月潭國家風景區管理處秘書涂振昇（左4）、議員簡千翔（左5），及各溫泉協會產業代表。（南投縣政府提供）

她說，第一次跟曖昧對象約會就是素顏，即使忙完工作再見面，她也會先回家卸妝，就希望在對方面前呈現最真實的樣貌，「他覺得不好看就算了」，她說日常的約會就是吃飯、看電影、散步到公園聊天。

會閃婚嗎？她笑說ok，「可以結也可以不結，我3年前覺得一定要結婚、生小孩，現在想法改變了，覺得一個人可以做很多事情」。

安妮今穿中空禮服，讓好身材若隱若現，她說自己沒有特別貼胸貼，不擔心走光？她直言，「現在什麼年代，我們要好好愛自己的身體，不小心露點也沒關係，這都是我們的身體，而且我是專業的，不會曝光」，她也說以前曾長時間貼胸貼，因為不透氣導致皮膚過敏。

安妮今擔任「2023南投溫泉季-我的美麗秋旅記」活動大使，她透露以前在俄羅斯就常常泡湯，在台灣時則會每周都到妹妹的淡水家泡溫泉，「現在都來南投泡湯，人很有禮貌很熱情，東西又好吃，我最喜歡麵線，還有全台灣最好吃的烤雞」。