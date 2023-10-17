10月秋高氣爽，是跑馬拉松的好時間，2023彰化縣政府馬拉松嘉年華串聯彰化縣5場路跑賽事，從10／29起，每周日都有1場馬拉松路跑活動，賽事共通點是滿滿的人情味，目前已有超過3萬人報名參加。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦起跑活動，宣告馬拉松賽事即將開跑。允強實業公司董事長張金鈺拋磚引玉捐款100萬元，作為彰化縣運動發展基金，期望更多企業一起來支持彰化縣的運動，共創彰化的運動經濟奇蹟。

2023彰化縣政府馬拉松嘉年華5場賽事中，10／29登場的是深受大朋友、小朋友喜愛的「員林獅子盃親子路跑」；11／5有全國唯一跑水的「戀戀二水跑水馬拉松」。

11／12為最有人情味的「米倉田中馬拉松」；11／19有看古蹟、跑古道、吃美食的「鹿港馬拉松」；11／26為公益性的「2023第十屆伯立歐公益馬拉松」。

彰化縣長王惠美指出，在5場馬拉松賽事前一天，結合在地鄉鎮公所也有精彩活動，在員林有「112年親子嘉年華系列活動-屬於我們的童樂會」，在二水有「二水跑水節」，在田中有「田中馬選手之夜：台灣心田中音樂節」，在鹿港有「四季紅-冬歡系列活動」，在二林有「二林蕎麥文化季」。