2023年10月17日新北市／新北市客家文化園區自即日起至明年2月底，展出「山客生活交換旅所」，本次以「新北近山客家帶」為主題，描述客家族群遷移至三峽在地化的過程。（客家局提供／劉瑋晴新北傳真）

2023年10月17日新北市／本次重要展區之一為「朝山棲息」，聚焦三峽客庄文史資料及客家傳統飲食文化，以「客庄新世代」為子題，包括製茶、蜂蜜、苦茶籽等領域，展示了新北青年食藝創業家的故事。（客家局提供／劉瑋晴新北傳真）

2023年10月17日新北市／三峽客家族群的歷史發展就是一場遷徙與開墾的史詩，來自桃竹苗的客家二次移民以其智慧和辛勤工作，運用既有的自然環境和地理條件，發掘了這片土地蘊藏的寶藏。（客家局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市客家文化園區自即日起至明年2月底，展出「山客生活交換旅所」，本次以「新北近山客家帶」為主題，描述客家族群遷移至三峽在地化的過程，結合產業、文史及藍染工藝呈現新北的客家傳統及創新。並於11月18、19日、及2月2、3日推出「好客氣！市集活動」，規劃主題市集、客家文化餐桌、茶鄉走讀及客家醃製體驗活動。

新北市客家局長林素琴指出，三峽客家族群的歷史發展就是一場遷徙與開墾的史詩，來自桃竹苗的客家二次移民以其智慧和辛勤工作，運用既有的自然環境和地理條件，發掘了這片土地蘊藏的寶藏。這些順應地貌而生的山林產業，不僅支持了在地聚落的穩定發展和幸福生活，也形塑了地方獨一無二的人文特色。

本次重要展區之一為「朝山棲息」，聚焦三峽客庄文史資料及客家傳統飲食文化，以「客庄新世代」為子題，包括製茶、蜂蜜、苦茶籽等領域，展示了新北青年食藝創業家的故事。「藍衫」為客家族群文化重要符碼之一，新北市客家局自2018年起輔導「插角草木染坊」以海山染為核心創作，打造沉浸式藍染客家生活情境展區「蔚藍之地」，將客家染布工藝融入生活情境當中。

另外，本次展覽系列活動於10月28日正式開跑，周末規畫職人進駐體驗活動，主題有醃筍、製茶、蜂蠟等體驗DIY，透過與職人互動體驗，認識三峽客家職人如何透過第一級產業的加工與優化，呈現特色產業及熱情的匠心精神。