李敏章今天表示，AI起航綠色無限，是福懋2023年TITAS的主題，今年展出的產品有8成是和環保永續相關。今年福懋和紡織所合開發靜電紡織、高防水、高透氣、透溼的「iS MORE」，不含氟化物，輕輕薄柔軟單一尼龍素材，並可以全部回收，也是今年TITAS的亮點。

李敏章表示， 從多年的產業經驗顯示，「iS MORE」獨特的差異性和優異性能，非常適合戶外的高端市場應用。「iS MORE」奈米纖維透氣防水膜，擁有優質防水性，更在透氣性方面超越市面標竿產品，提升了2至3倍透氣性，同時重量也減輕了一半以上。此外，它使用無毒環保醇類溶劑，相對於防水透氣外套使用含氟材料，更具環保性且對人體健康無害。相信「iS MORE」一定會受到廣泛消費者的喜愛。感謝紡織所參與該科專計畫的所有工程師、技術人員和福懋的研發團隊的努力，希望相關產品能早日上市，並推廣到全世界的品牌商。