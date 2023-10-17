This Footage claimed to be from earlier tonight which shows the use of the “Iron Beam” Laser-Air Defense System in the Shoot Down of Rockets over Central Israel actually appears to just be either a Lens Flare from the Camera or a Reflection in the Clouds; also the “Iron Beam” is… pic.twitter.com/HPPzosF73M — OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2023

網上瘋傳的影片似乎顯示，以色列在和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）交戰時，動用了高能雷射武器，摧毀了火箭彈。然而，這些影片其實是由電玩遊戲《武裝行動3》（Arma 3）變造的。

據《防務新聞》（Defense News）和《新聞周刊》（Newsweek）16日報導，這些經裁剪的低解析度鏡頭顯示，大批發射物被攔截，而這些鏡頭來自波希米亞互動工作室（Bohemia Interactive Studio）發行的《武裝行動3》逼真遊戲。

社群媒體X上有好些知名的帳號分享了影片，還說它們顯示出以色列國防承包商「拉斐爾先進防禦系統」（Rafael Advanced Defense Systems）「鐵束」（Iron Beam）雷射防空系統實際應用的狀況。

捷克波希米亞互動工作室10日警告，這款遊戲的背景是未來虛擬戰爭，很容易被玩家變造並錄製。

以色列國防承包商「拉斐爾先進防禦系統」（Rafael Advanced Defense Systems）研製的「鐵束」（Iron Beam）雷射防空系統

此外，無論是BBC、《動力》（The Drive）網的「戰區」（the Warzone），或是《以色列時報》（The Times of Israel）後來都報導，影片和相關敘述都有誤導性。而波希米亞互動公關經理克里斯卡（Pavel Křižka）在聲明中說，雖然《武裝行動3》以如此逼真的方式來模擬現代戰爭而受青睞，令人受寵若驚，但他們絕對不會因為讓人誤以為真，用來當戰爭宣傳工具而感到高興。

克里斯卡指出，每天他們移除1段影片，就會有10段上傳。他說，結果他們發現，最好的方法就是和頂尖和會查核事實的媒體合作，以有效遏阻假新聞散播。

而功率100 瓩（kW）的新型「鐵束」（Iron Beam）雷射防空系統預計會在2024或2025年發揮戰力，可攔截火箭彈，砲彈和迫擊砲等。