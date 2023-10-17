國民黨立委王鴻薇今召開記者會，揭露衛福部中央疫情指揮中心，因應防疫需求緊急採購快篩試劑，花費4.7億向嘉碩生醫採購並交付約502萬5千劑韓國GenBody快篩試劑，森昌簽約30萬劑，被衛福部食藥署新冠肺炎快篩試劑年度品質監測發現，根本無法有效偵測病毒，當衛福部要求廠商退款時，居然疑似因害怕進口商母公司發布重大訊息會讓黑心快篩流入市面曝光，打算同意換貨及交付尾款，被廠商「吃死死」、「一點擔當都沒有」。

王鴻薇表示，中央流行疫情指揮中心因應防疫需求，花費4.7億元向嘉碩生醫採購並交付502萬5000劑韓國GenBody快篩試劑，另與森昌簽約採購30萬劑，食藥署發現此快篩根本無法有效偵測病毒，要求廠商退款，今年3月，前述快篩爆發採購爭議，嘉碩生醫竟要求針對已回收的試劑「換貨」，但疾管署認為疫情趨緩，此時換貨已無法達到「契約預期效用」，要求嘉碩生醫應退還先前支付的4.2億元。

王鴻薇痛批，111年國內新冠肺炎疫情仍處於高峰，民眾買不到快篩試劑，市面價格飆漲，中央指揮中心因此緊急採購「專案」進口外國快篩試劑，其中嘉碩生醫電子股份有限公司獲得500萬劑採購合約，連同備用品，於5月間共分3批交付502萬5千劑韓國進口GenBody快篩試劑，合約金額4億7500萬元，同時疫情指揮中心也向森昌有限公司採購30萬劑韓國GenBody快篩試劑，中央疫情指揮中心已先行支付嘉碩生醫4億2648萬9770元，近9成的貨款。

王鴻薇指出，同年8月衛福部開始執行新冠肺炎快篩試劑年度品質監測，發覺嘉碩生醫進口的3批快篩試劑，根本無法有效偵測病毒，屬醫療器材管理法之「不良醫療器材」，立刻去函桃園市政府衛生局，要求處分嘉碩生醫執行回收作業，然而回收疑似不完全，另部分快篩試劑恐怕已經流入市面。

王鴻薇強調，衛福部公文也明確說明「使用該產品恐致使用者無法及時確認染疫情形…有危害使用者人體健康之虞」等語，此事茲事體大，事涉國人健康問題，但衛福部居然因為害怕被政府被廠商威脅，到底韓國GenBody試劑先前是如何取得食藥署EUA，並獲得專案輸入許可之後卻未能通過品質監測，不合格快篩試劑究竟流落何方？會不會接受退換貨？這中間有沒有失職？請衛福部通通向國人說明清楚。