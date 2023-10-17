藍白合首場幕僚會議14日登場，國民黨、民眾黨在產生在野最強候選人方式上暫無共識，甚至引發民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰隔空互槓。對此，前國民黨立委陳學聖認為，雙方還沒進入主帥對談，就拿實質議題卡會前會進行，「真的很奇怪」。

藍白會前會對最強參選人產生方式無共識，柯文哲日前不僅酸侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」，還批金溥聰看起來沒有打算要合作，提出民主初選只是想展現國民黨地方組織實力。

對此，陳學聖今（17）日在臉書表示，金溥聰在會前會時提出「開放式民主初選」方案，結果偷襲、要幹掉柯文哲等聲音全都跑出來，讓他不禁直呼很奇怪。陳學聖進一步指出，身為幕僚代表，在會前會要做的事，就是確認議題、討論規則、時間、地點等，較屬於行政庶務、程序，以便雙方主帥後續進行實質對談，若金溥聰在雙方主帥實質對談時，突拋出「開放式民主初選」，未在會前會議程表列之內，才是偷襲、突擊。

陳學聖認為，金溥聰在第一次會前會公開說明「開放式民主初選」是侯辦主張，也請柯辦帶回去討論，沒有要立即做決定，柯辦要不要接受，第二回合會談再說，然後繼續尋求共識，「現還沒進入主帥對談，就拿實質議題卡會前會進行，真的很奇怪」。

柯文哲競辦主任周榆修今接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時則認為，目前藍白整合還不到破局，期待國民黨把方案拿出來，「我們就一直努力，努力到最後一刻」。侯友宜今也強調，會不斷持續溝通，朝政黨輪替、不斷往前走。