美國國務院發言人米勒說，國務卿布林肯今天在特拉維夫（Tel Aviv）與以色列總理尼坦雅胡會談時，遇到空襲警報響起，兩人隨即到防空洞避難5分鐘。

綜合路透社和法新社報導，米勒（Matthew Miller）說，布林肯（Antony Blinken）與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和戰時內閣會談時，遇到空襲警報響起，他們在防空洞避難5分鐘。

他表示，所有與會人員之後離開防空洞繼續開會，來到以色列國防部的指揮中心繼續討論。

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）10天前對以色列發動致命攻擊，以色列隨後對加薩走廊（Gaza Strip）發動報復性空襲。

布林肯在訪問6個阿拉伯國家後重返以色列，致力防止以巴衝突擴大，並希望為美國公民和加薩平民取得人道援助和安全通道。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1121017

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