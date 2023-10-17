竹科龍潭園區三期擴建案受到當地居民強烈反彈，台積電17日上午證實將放棄龍科三期用地，另尋其他園區。經濟部17日表示，台積電的最先進製程、最主要產能留在台灣的方向不變，從經濟部的立場來說，都跟相關業者保持密切聯繫，協助投資落地、創造就業。

台積電上午發出聲明，表示該公司是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事，唯經公司評估後，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期。未來公司將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

經濟部表示，台積電的最先進製程、最主要產能留在台灣的方向不變，從經濟部的立場來說，都跟相關業者保持密切聯繫，協助投資落地、創造就業。

經濟部認為，半導體產業之於台灣有高度戰略意義，經濟部仍採取全力支持態度，不管在哪個縣市，重點是要把先進製程留在台灣，如果業者表達意願，我們也會協助尋找各個不同的可能性。