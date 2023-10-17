「學長我來報到了！」 台東海巡百噸級巡防艇PP-10086報到

海巡署艦隊分署第15艘百噸級PP-10086巡防艇今抵達富岡漁港，由身為「學長」的PP-10068艇噴水迎接，2艇分別為台船公司承造的第1艘及最後1艘巡防艇，「學弟」PP-10086巡防艇具高速航性，後續將進駐綠島，提供綠島、蘭嶼傷病患醫療後送「一條龍」服務。

海巡署艦隊分署台東海巡隊PP-10086艇成軍典禮，由既有的PP-10068艇，以高射噴水迎領新艇入港，艇上跑馬燈秀出「學長我來報到了！」字樣，除了傳承意涵外，同時象徵著海巡「始終」服務於台東。

PP-10086艇上跑馬燈秀出「學長我來報到了！」字樣，意表傳承並同服務於台東。（蕭嘉蕙攝）

海巡署艦隊分署台東海巡隊今於富岡漁港舉行PP-10086艇成軍典禮。（蕭嘉蕙攝）

PP-10086艇內配備醫療作業平台，可提供綠島衛生所傷病患銜接至台東市區醫療院所「一條龍服務」。（蕭嘉蕙攝）

海巡署籌建15艘100噸級巡防救難艇，第1艘PP-10068艇於2020年率先進駐台東，PP-10068艇則為台船公司承造的最後1艘，採用2部德國至高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），另配備T-57S 20機砲、消防水瞄及工作小艇，有助於強化驅離越界船舶及滅火能量。

海巡署東部分署長蔡順元表示，PP-10086巡防艇主要針對查緝走私、打擊犯罪、海洋保育以及離島醫療後送支援，提供快速服務；船艇未來將長期進駐綠島，可節省各項勤務應變時間，提升海域運籌效率。

海巡署艦隊分署第十五海巡隊長陳奕光說明，PP-10086為100噸級巡防艇，搭載T-57S 20機砲，強化海上執法應對能力，另有2具消防水瞄，除進行滅火救助外，必要時亦可作為水砲，驅離越界漁船，最遠射程可達50公尺。

陳奕光進一步表示，PP-10086艇前推進駐綠島，除因應離島地區醫療及後送需求外，亦是海域外圍防線的前進基地。艙內具備充足的空間及醫療作業平台，隨艇專業醫護人員相關經費已到位，可提供綠島衛生所傷病患銜接至台東市區醫療院所「一條龍服務」。