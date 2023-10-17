急重症救治照護過程中會產生大量的數據資訊，為促使這些醫療數據發揮價值，鼓勵醫療機構及產業廠商能夠相互借鏡學習，並透過交流進而持續提升醫療大數據應用價值。緯謙與重症醫學會特辦理本次BI競賽，召集對資料整理、視覺分析、資料加值應用有想法的醫院組隊參與，鼓勵運用領先的視覺化智慧分析工具Microsoft Power BI，解決資料分析及數據報表呈現問題，探索醫療數據價值與創新應用。

重症醫學會副理事長洪芳明表示，急重症患者需要醫師迅速的診斷與即時治療，後續照護更要進行跨領域合作，透過數據整合可以有效減輕臨床醫護人員的壓力。期望透過本次「急重症Power BI競賽」機會，讓國內醫療機構相互交流，共同發掘資訊潛力，未來能夠相互整合並縮短摸索期，開發更多創新醫療服務與創造國際交流之機會。

緯謙科技副總經理羅傳璽表示，感謝所有評審委員及參賽團隊的踴躍提案及熱情參與，為活用醫療數據注入創新活力，未來緯謙將持續協助醫療院所推動Power BI資料視覺化、數據中台以及醫療AI應用，期盼能激盪出更多醫療創新科技能量，也期待參賽團隊能夠持續投入開發，讓競賽專案成果真正落地應用！

面對智慧醫療發展，如何從海量照護、臨床數據與行政管理資訊中淬鍊出服務價值是各家醫院積極布局的領域，運用Power BI將資料視覺化，無疑能夠加速醫院第一線人員掌握醫事行政、財務管理和醫療品質所需的資訊。作為AI+數據整合的雲端服務專家，緯謙科技積極協助醫療業、製造業、零售業等客戶導入創新應用，一同運用科技力實現無痛數位轉型。

關於緯謙科技緯謙科技 (WiAdvance) 為緯創集團旗下子公司，2021年取得中華電信策略投資入股合作，專注於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，提供以Cloud、AI、Data為核心的一站式服務，協助企業佈署雲端資源，提供專業的雲端搬遷、轉型策略、技術導入、整合支援和雲端託管服務，打造兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案。

緯謙科技是台灣微軟認證的MCPP雲合作夥伴(Microsoft Cloud Partner Program)、LSP大型客戶經銷商、CSP雲端解決方案提供者，還是Oracle甲骨文在台灣最高等級的VAD加值經銷商，擁有強大的雲端技術團隊與豐富的場域落地經驗，深耕智慧製造、智慧醫療、智慧零售、智慧城市/農業等垂直產業應用，專注以雲端科技為企業打造數位轉型的強韌實力。