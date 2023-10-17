桃園市長張善政上周施政報告以亞矽創研中心是錢坑，宣布喊卡，但綠營議員卻發現，同日航空城公司卻上網招標亞矽創研中心周邊土地開發案，金額高達1600萬元，是過去資策會評估計畫384萬的5倍多，痛斥只是為反對而反對，暗度陳倉。副市長王明鉅強調是2個不同案子，過去規畫小、不夠周全，沒編足預算還得拿自己土地抵押的不成熟計畫當然要放棄，如今產區區納入周邊住宅和旅館用地重新規畫，盼引進民間資金擴大辦理。

航空城公司解釋，「亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商委託專業服務案」於10月11日公開上網招標，是因2019年委託資策會執行的開發案，當時市場狀況與產業動態已和現今發展態勢有落差，且僅針對亞矽創研中心第一期基地規畫，主要工項包括先期開發規畫、統包工程專案管理廠商招標策略；此外，當年先期評估案考慮面向不夠周全，嚴謹度不足。今為慎重起見，特委託專業顧問公司執行A19站周邊區域整體開發計畫可行性評估。

航空城公司希望重新檢視區域發展定位、開發模式及招商策略，期盼引進民間資源推動全區開發，打造AIoT智慧科技產業創新生態系環境，與航空城計畫相輔相成，並吸引更多創新產業及人才進駐。

航空城公司進一步解釋，新研究案範圍除亞矽創研中心基地外，還包含周邊國際旅館基地、桃園會展中心、桃園棒球場、美術館等周邊土地開發整體效益評估，推動亞矽創新研發中心，提升招商引資效益並發展相關產業。除針對亞矽創新研發中心第一、二、三期基地與A19周邊全區發展可行性評估，並包含亞矽創研中心和地政局的國際旅館兩塊基地最佳開發模式，制定招商策略並委託辦理公告招商。

其次，預算金額1600萬包含先期規畫、公告招商、評選及簽約階段，經查相關類型標案，如台北車站特定專用區C1／D1（雙子星）土地開發委託專業服務顧問案，總預算逾3800萬；高雄捷運橘線O9、O10站土地開發招商總預算2850萬。等標期21日扣除電子領標3日，等標期自10月11日起至10月31日止，完全合乎採購法規定，絕無圖利問題。各種抹黑攻擊，令人遺憾。

全案由副市長王明鉅督導，航空城公司作為專案主責窗口，整合地政局、經發局、都發局、觀旅局等局處專業能力與資源，共同推動亞矽創新研發中心第一、二、三期基地、北區住宅區（國際旅館）及周邊區域整體開發規畫，更完善的都市計畫設計，結合產業發展政策及桃園整體觀光行銷策略，提升招商引資效益並發展相關產業，預計可創造200億元產值，帶動其他關聯產業約300億元效益，引進近萬個就業機會，建設出更具前瞻性且有競爭力的亞洲矽谷創新研發中心。