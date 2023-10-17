YouTuber界年度盛事「第五屆走鐘獎」於14號圓滿落幕，日本人氣女優河北彩花特地來台頒發「可以色色獎」，為典禮製造不少話題。事後，邰智源在社群PO河北彩花的閉眼崩壞照，被網紅「美麗本人」羨慕能與她同桌，邰智源卻回：「請問河北是哪位？」還誤以為河北是阿北（柯文哲）的哏。

邰智源15日在IG放上參加走鐘獎的照片，寫道：「One! Two !Three !Spot Light!第5屆走鐘獎～Awesome.」其中一張，邰智源和《木曜4超玩》主持群坐在台下，同桌的河北彩花跟著入鏡，不過明顯沒被對焦，還遭捕捉眉毛不對稱、閉眼的崩壞照，網友打趣地說：「最後一張，河北打算提告」、「河北彩花表示：我有惹到你爹司嘎？」對此，邰智源回應：「阿北在忙選舉，又沒來」，顯然只知「阿北」而不認得「河北」。

邰智源意外上傳河北彩花的崩壞照。（圖／IG@邰智源）

網紅美麗本人看到邰智源與女神近距離接觸，感到羨慕不已，留言：「跟河北同一桌太爽了吧」，釣出邰智源納悶地問：「請問河北是哪位？」，美麗本人詳細地解釋：「最後一張眼睛半張閉的那位，算是日本動作片巨星，希望有回答到您的問題」，邰智源這時恍然大悟，哭笑不得地回：「我以為是阿北的哏XD」

邰智源14日率領《木曜4超玩》主持群林柏昇（KID）、謝坤達、溫妮、泱泱以及阿部瑪利亞參加走鐘獎，擔任「最會feat.獎 」、「運動健身獎」與「訪到心坎獎 」頒獎嘉賓，邰智源特地澄清《木曜4》製作團隊出走潮的不合謠言，強調大家感情都好，更透露自己會去前製作人陳百祥新頻道，「不是說原來的製作人不見了，而是多了一個空間、多了一個創作者，所以我們要鼓勵陳百祥變成一個新的創作者」，好情誼令人感動不已。