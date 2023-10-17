「金門的智慧土木與永續發展」微課程，以科普角度推動人工智慧改善環境的技術與發展。(圖／金大提供)

國立金門大學為提升學生對離島環保議題的認識，並以科普角度推動人工智慧改善環境的技術與發展，特別由土木系與金門高中合作辦理「金門的智慧土木與永續發展」微課程，受到學校師生的熱烈歡迎，參與活動的學員們也表示，該課程對於提升自身知識領域及未來職場之發展，獲益良多。

金大指出，「金門的智慧土木與永續發展」微課程之講題包含生成式AI技術、紅樹林的藍碳碳匯效益、再生淤泥材料與相關管理等議題外，並介紹AI與人類合作如何提升產業效率，以及未來於土木環境永續議題上可能遇到的機遇與挑戰。

金大土木系副教授蔣子平指出，該活動主要是由教育部「人工智慧技術與應用領域系列課程」的支持，旨在強化高中生對離島環保困境認知之提升以及AI在該領域的應用，並強調生成式AI與人類合作的契機。

金大土木系主任陳棟燦則表示，土木工程與國家發展密不可分，環境永續是近年該系於研究與課程上培養學生的重要議題，並投入大量經費及設備推動技術發展與學生能力。