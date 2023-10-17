居住在北市天母地區的楊姓男子，與鄰居常為了搶停車位而有糾紛，今年2月，楊男砸毀門口擺放的花盆，又對鄰居雇用的外籍移工辱罵鄰居，甚至點燃廣告期刊，將燃燒的紙張丟棄在鄰居家門口，藉以示威恐嚇，鄰居擔心火勢延燒到房屋憤而提告，士林地檢署偵結，依毀損、公然侮辱以及公共危險罪起訴。

40歲的楊男居住在北市忠誠路二段，今年2月3日凌晨，將擺放在鄰居門口的花盆砸毀，並在2月23日晚間，看到鄰居家的外籍移工，立刻大罵「your boss is a shit」、「your boss his wife is bitch」，經過2個月楊男非但沒有氣消反而更加氣憤，4月9日晚間7時許，持打火機點燃廣告期刊，丟棄在鄰居家門口，他自己則離去，任由紙張燃燒，

鄰居害怕火勢延燒到旁邊的盆栽、車輛以及木製木門，立刻報警處理。檢警根據鄰居家中的監視器確定楊男所為，而他也坦承舉起5盆花盆後砸往地上，以及出言辱罵、燃燒廣告紙丟棄在鄰居家門口，檢察官日前偵結，依放火燒燬自己所有物致生公共危險等罪提起公訴。