居住在北市天母地區的楊姓男子,與鄰居常為了搶停車位而有糾紛,今年2月,楊男砸毀門口擺放的花盆,又對鄰居雇用的外籍移工辱罵鄰居,甚至點燃廣告期刊,將燃燒的紙張丟棄在鄰居家門口,藉以示威恐嚇,鄰居擔心火勢延燒到房屋憤而提告,士林地檢署偵結,依毀損、公然侮辱以及公共危險罪起訴。

40歲的楊男居住在北市忠誠路二段,今年2月3日凌晨,將擺放在鄰居門口的花盆砸毀,並在2月23日晚間,看到鄰居家的外籍移工,立刻大罵「your boss is a shit」、「your boss his wife is bitch」,經過2個月楊男非但沒有氣消反而更加氣憤,4月9日晚間7時許,持打火機點燃廣告期刊,丟棄在鄰居家門口,他自己則離去,任由紙張燃燒,

鄰居害怕火勢延燒到旁邊的盆栽、車輛以及木製木門,立刻報警處理。檢警根據鄰居家中的監視器確定楊男所為,而他也坦承舉起5盆花盆後砸往地上,以及出言辱罵、燃燒廣告紙丟棄在鄰居家門口,檢察官日前偵結,依放火燒燬自己所有物致生公共危險等罪提起公訴。