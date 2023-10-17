美國前總統川普今天承諾，若他再次當選總統，將禁止支持哈瑪斯的移民進入美國，並派執法人員前往抗議活動現場，逮捕並驅逐公開支持這個武裝組織的移民。

路透社報導，川普在愛荷華州一場造勢活動中，回應巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動突襲，造成至少1300名以色列人喪命一事。哈瑪斯的突襲再度點燃以巴之間戰火，巴勒斯坦衛生官員說，以色列對加薩（Gaza）的反擊導致2800多名巴勒斯坦人死亡。

川普表示若他2度入主白宮，他將禁止任何不承認以色列生存權的人進入美國，並撤銷「反猶」外國學生的簽證。

他同時矢言要擴大禁止來自「恐怖主義猖獗國家」的旅客入美，並說將透過「強有力的意識形態審查」來確保移民支持以色列生存權。川普並未說明他將如何執行這些政策。

川普2017至2021年執政期間提出的許多移民政策，都曾遭遇法律挑戰，如今提出的競選承諾同樣可能面臨卡關風險。

川普今天表示，他將禁止來自利比亞、索馬利亞、敘利亞、葉門和其他「威脅我國安全」的移民入境。川普還朗讀一首詩，藉此將移民比喻為致命的蛇。

川普的承諾被美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee）主席哈里森（Jaime Harrison）形容既「恐伊斯蘭」（Islamophobic）又極端，是為了一己私利而剝削他人的「恐懼和焦慮」。

愛荷華州是最早舉行共和黨黨內初選的州之一。由於川普2016年就是靠強硬移民立場贏得選戰，他今天再度承諾將大幅收緊美國移民法。

他說：「如果你想消除以色列，你就不合資格；如果你支持哈瑪斯或哈瑪斯背後的意識形態，你就不符資格；如果你是共產主義者、馬克斯主義者或是法西斯主義者，你也不符資格。」

川普的大多數共和黨競爭對手都譴責了哈瑪斯，並對以色列預計入侵加薩表達全力支持，但沒有人提出以如此強硬手段來阻止哈瑪斯支持者進入美國或將其逐出美國。

美國和其他幾個國家已將哈瑪斯列為恐怖組織。

川普上週曾指責以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對哈瑪斯的攻擊毫無準備，還說伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）「非常聰明」。

他今天在愛荷華州發表的言論，某種程度上似乎是為了平息上述說法引發的抨擊。

川普表示：「我們將積極驅逐支持聖戰士的外籍居民。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121017