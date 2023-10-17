微涼天氣讓民眾味蕾更偏好濃郁系美味，巧克力品牌GODIVA睽違多年，再推出全新兩款歐式蛋糕，豐富現有的巧克力蛋糕系列，即日起於GODIVA門市購買任一蛋糕或可芙，即可以半價優惠加購任一飲品。

品牌今年推出全新紅莓果起司蛋糕與卡布奇諾咖啡慕斯蛋糕，有別於一般蛋糕只有鬆軟口感的想像，以純正的豐厚濃郁歐式蛋糕製法，結合酥脆、滑順、綿密、細緻等所有巧克力能體驗到的精緻口感融入其中。

「紅莓果起司蛋糕」綿密的檸檬起司基底搭配四款新鮮莓果熬煮而成的酸甜果醬，帶出撲鼻的鮮甜清新香氣，搭配底層香脆可口的餅乾脆餅與頂部GODIVA手工白巧克力刨花捲片、Logo巧克力牌達到完美平衡，一口就能感受微酸莓果與起司、濃醇的巧克力在口中甜蜜交織，號稱大人小孩都喜愛。

此外，經典的「歌劇院蛋糕」也適合作為下午茶享用，號稱是品牌所有經典作品的集合代表作，揉合摩卡奶油、黑巧克力甘納許、GODIVA黑巧克力醬、杏仁海綿蛋糕、浸潤咖啡糖漿的法式杏仁蛋糕以及GODIVA 58％黑巧克力，層層堆疊於薄薄的黑巧克力片上，達到7層口感7種風味。