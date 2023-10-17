台積電今證實不再考慮進駐龍潭園區三期，對此，國民黨立委林思銘向總統府秘書長林佳龍呼籲，「科三計畫」及「台知園區計畫」不容再拖，務必要將大新竹地區產業的重大消息傳達給高層。

台積電龍潭設廠計畫生變，林思銘認為，恐會影響台灣晶片先進製程的規畫，也可能影響到竹科寶山二期擴建計畫及其周邊產業發展，對於國際地緣政治將帶來變數。

林佳龍昨天特地到立法院拜會林思銘，雙方就科學園區發展議題以及區域交通問題進行意見交流，台積電龍潭設廠計畫生變也是大家關切議題之一。林思銘利用此機會，特別呼籲「科三計畫」及「台知園區計畫」的審議不能再延宕，不然會影響到台灣高科技產業的整體發展性。

林思銘指出，科三計畫與台知園區計畫是新竹縣能否繼續發展的重大建設政策，為此他也多次在立法院質詢時提出，希望這些計畫不要再延宕，不然近期傳出的台積電放棄龍潭三期設廠消息，勢必也會影響高階晶片的生產佈局。

林思銘表示，產業的發展還需要交通建設的配合，對此他極力向林佳龍爭取五楊高架延伸頭份段銜接台68快速道路，而竹縣興隆大橋原先規畫的四線道僅兩線可供通行的問題，也希望儘速完成建置，緩解竹科發展帶來的交通壅塞問題。

林思銘也盼望，林佳龍務必要將大新竹地區產業的重大消息傳達給內部高層，台灣經濟發展需要大新竹地區的帶動，希望能改善區域內的交通、教育等民生議題，讓區域發展更好。