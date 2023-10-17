全國教育產業總工會踢爆黨產會進新竹校園辦研習，還發公文廣邀桃竹苗高中職教師參與。黨產會今天表示，依據教育部於今年2月20日經核定頒布之「國家轉型正義教育行動綱領」，鼓勵學校發展轉型正義、人權教育相關教材教案，將人權議題帶入教學現場，並無行政不中立之情事。

黨產會說， 本會是依據政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例成立之行政機關，為落實政府資訊公開、加深人民對黨產處理工作之理解，致力於推動相關議題之教育推廣，辦理講座、出版等相關業務。

黨產會表示，依據教育部於今年2月20日經核定頒布之「國家轉型正義教育行動綱領」，鼓勵學校發展轉型正義、人權教育相關教材教案，故與新竹高中合辦本活動，透過轉型正義之教學活動意見交流分享，鼓勵教師思考轉型正義問題，將人權議題帶入教學現場，並無行政不中立之情事。

黨產會指出，今年10月6日德國聯邦處理東德獨裁政權基金會率團來台參訪，與本會交流轉型正義推廣經驗。德國就轉型正義議題之推廣已持續進行30餘年，透過出版書籍和舉行活動促進公眾對於相關議題的討論，同時辦理展覽、會議、工作坊及紀錄片播放等活動以維繫歷史記憶，進而促進人權教育，德國面對並檢視威權時期帶來的傷痕之經驗與方法值得借鏡。

黨產會強調，轉型正義是人權議題不可或缺的一環，教育更是人權議題推廣最重要的拼圖，黨產會期能透過推廣轉型正義教育，引導社會各界瞭解人權發展之背景與過程。藉由強化社會大眾對轉型正義的認知與共識，持續追求人權價值、維護自由民主憲政秩序，面對歷史、審慎記取教訓，以避免重蹈覆轍。