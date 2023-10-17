周圍的一點風吹草動你就能輕易覺察嗎?面對外界的刺激與他人的看法，你總忍不住不斷地反覆咀嚼檢討嗎?常常被說是玻璃心？或許從今天起，你可以對自己有不同的解讀。

美國臨床研究心理學家兼作家伊蓮艾融博士(Dr. Elaine Aron)於1996年提出「高敏感族 HSP」(Highly Sensitive Person)一詞，這個族群的人們相較於普通人擁有更強的感受力，對外界的一切刺激有更強烈的解讀與反應；據調查，當今社會每5個人就有一人是HSP，不過這個名詞尚未受到太廣泛的討論。高敏感並不是心理疾病，而是一種心理特質，伊蓮艾融博士將高敏感族歸結為DOES 4個明顯的特質。

【D（Depth of processing）深度處理】

高敏感人群在遇到事情時，常常習慣將資訊處理得瑣碎且深入，並不斷從多種面向去嘗試分析思考，導致腦袋同時承載過多的思緒而超出負荷。

【O（easily Overstimulated）過度刺激】

將資訊深入處裡後所帶來的刺激，相較於一般人而言，同樣的事件或結果會對HSP帶來更明顯且巨大的衝擊，對刺激也會有更明顯的反應。

【E（being Emotionally reactive, and having high Empathy）情緒反應和同理心】

研究顯示，高敏感族群大腦中的鏡像神經元較發達，導致這類人在與人相處時，較容易將他人的情緒及遭遇反映到自己身上，因此更容易與外界共感，也能更敏銳地閱讀空氣。

【S（being aware of Subtle Stimuli）敏感刺激】

經專家研究，高敏感族群大腦中掌控情緒的杏仁核特別發達，不僅在情緒上，他們對氣味、光線、聲音的感知都更為敏感細微。

雖然高敏感族群在日常生活及交際中，容易一次接收太大量且細小得複雜訊息，而感到疲憊不堪。因此，可以了解自己的特質並將其善用，例如高敏感族群對周遭環境敏銳的觀察力，以及豐富的共感能力，能夠使他們更有創造力，也能想出更周全貼切的方案；在生活為小的細節中，也能獲得許多成就感，可將這些能力視為珍貴的天賦及優點。

對於高敏感族群，加州州立大學心理學與人類發展學教授阿札巴（Marwa Azab）建議，HSP 可以想辦法降低環境中的刺激物，不要一心多用同時處理太多事。當發現自己不安時，可以適時將手邊工作停下，避免倦怠；如果覺得腦中思緒混亂，可以將想法文字化，或嘗試透過冥想來幫助大腦放鬆，以取得更好的身心平衡。