常說肝臟是沉默的器官，其實腎臟也是，往往都到很嚴重的程度才被發現。對此，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩特別針對泌尿道系統的惡性疾病，即膀胱癌進行介紹，可能的成因包括長期抽菸、長期接觸化學物質、慢性膀胱炎及家族病史。若日常出現無痛性血尿、尿頻或尿急、尿痛及腰痛，就要警覺可能是膀胱癌的危險信號。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文表示，膀胱癌屬於沉默型癌症，等有症狀時已確定患病。他並指出下列4個容易導致膀胱癌的成因，提醒民眾在日常生活中多加留意：

1、長期抽菸：抽菸除了是許多疾病的危險因子，對膀胱的危害也很大。抽菸會將有害的化學物質帶入體內，並在尿液中堆積進而損害膀胱內皮黏膜，長期下來便容易引發膀胱癌。

2、長期接觸化學物質：在長時間接觸，包含橡膠、皮革、油漆、印刷、石油等有機化學物品，這些物質會透過皮膚、呼吸道進入體內，雖然部分能隨著尿液排出體外，不過由於尿液隱藏著致癌物質，也與膀胱黏膜長期接觸，容易使得細胞產生病變。

3、慢性膀胱炎：長期存在膀胱的病症如慢性膀胱炎，使得膀胱長時間處於發炎的狀態，演變成膀胱癌的機率也會比較高，因此千萬別忽視平常膀胱的不適及炎症。

4、家族病史：當家族中曾人有罹患膀胱癌、遺傳性的非息肉症大腸直腸癌等癌症，都有可能增加罹癌的風險。除此，曾經罹患膀胱癌的病人，再次復發的機率也相當高，不可不慎。

至於該如何警覺膀胱癌的症狀？北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修先前說明，膀胱癌的危險訊號，可能就藏在最容易被忽視的尿液中，尤其出現無痛性血尿、尿頻或尿急、尿痛及腰痛等情況，就要特別注意。

醫師表示，男性膀胱癌發生率約為女性3倍，早期發現並治療表淺性的膀胱癌，5年存活率可達85％，但其為容易復發的癌症，如不治療，2年存活率不超過15％，因此務必定期做術後追蹤。此外，有臨床研究發現，抽菸與罹患膀胱癌高度相關，因此戒菸是最重要的，還要養成多喝水、少憋尿、多吃蔬果等良好習慣。

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