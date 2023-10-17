巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，再次點燃以巴衝突，戰火延燒至今進入第11天，外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）有意訪問以色列，但遭到對方以「時機不對」為由，予以拒絕。

自哈瑪斯7日發動攻擊以來，猶太裔的澤倫斯基始終對以色列表示支持，甚至有意與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一同訪問特拉維夫，與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。不過，據以色列當地媒體報導，當局認為眼前「時機不對」，拒絕了澤倫斯基來訪，也引發是否怕被搶走焦點的猜測。

以國媒體表示，以色列政府並未進一步說明婉拒的原因。在俄烏戰爭期間，以色列不願提供烏克蘭軍事援助，僅進行人道支援，稱此舉是為了避免造成俄羅斯反感。

澤倫斯基則持續呼籲世界各國支持以色列。他透過社交媒體表示，「恐怖行動是一項針對所有人類的罪行。」但同時他也示警，國際社會可能因為以巴衝突而減少對俄烏戰事的關注，進而影響後續戰爭發展。

美國稍早證實，總統拜登即將在本週三訪問以色列；德國總理蕭茲也將在今（17）日到訪，展現堅定支持。

文章來源：‘Now is not the time’: Zelensky denied visit to Israel — reports

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