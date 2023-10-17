巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，再次點燃以巴衝突，戰火延燒至今進入第11天，外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）有意訪問以色列，但遭到對方以「時機不對」為由，予以拒絕。

自哈瑪斯7日發動攻擊以來，猶太裔的澤倫斯基始終對以色列表示支持，甚至有意與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一同訪問特拉維夫，與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。不過，據以色列當地媒體報導，當局認為眼前「時機不對」，拒絕了澤倫斯基來訪，也引發是否怕被搶走焦點的猜測。

以國媒體表示，以色列政府並未進一步說明婉拒的原因。在俄烏戰爭期間，以色列不願提供烏克蘭軍事援助，僅進行人道支援，稱此舉是為了避免造成俄羅斯反感。

澤倫斯基則持續呼籲世界各國支持以色列。他透過社交媒體表示，「恐怖行動是一項針對所有人類的罪行。」但同時他也示警，國際社會可能因為以巴衝突而減少對俄烏戰事的關注，進而影響後續戰爭發展。

Ukrainian diplomats, intelligence, and security forces keep working to assist our citizens in Israel and Gaza.



We have already evacuated over 200 people, mostly women and children, from Israel to Romania. There will be more flights.



There are almost 260 Ukrainians in Gaza. Exit… pic.twitter.com/ObvST9whhW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2023

美國稍早證實，總統拜登即將在本週三訪問以色列；德國總理蕭茲也將在今（17）日到訪，展現堅定支持。