「雅緻豪華客房一泊二食券」原價25176元，旅展限定優惠17999元，約原價71折特惠。（北投麗禧溫泉酒店提供／陳韻萍台北傳真）

「雅緻豪華客房一泊二食券」原價25176元，旅展限定優惠17999元，約原價71折特惠。（北投麗禧溫泉酒店提供／陳韻萍台北傳真）

「雅緻豪華客房一泊二食券」晚餐可享米其林推薦「雍翠庭」台式餐廳價值3080元加1成的「典藏套餐」。（北投麗禧溫泉酒店提供／陳韻萍台北傳真）

雅緻家庭客房住宿券17，900元，可4人入住17坪家庭客房，享受環山翠綠景致、4客「雍翠庭」晨之光台式早餐。（北投麗禧溫泉酒店提供／陳韻萍台北傳真）

觀光界年度盛事「2023ITF台北國際旅展」將於11月3日至6日一連4天在南港展覽館一館盛大展開，北投麗禧溫泉酒店祭出住宿券71折、泡湯券72折等多重優惠吸客。此外，北投麗禧線上旅展提前開賣，10月18日上午10點起至11月7日晚間23點於官網販售，線上旅展最大亮點為獨賣商品「雅緻山景客房住宿券」下殺71折，售價11500元，喜歡泡湯的民眾，不妨考慮趁旅展釋出優惠價格入手。

【線上旅展獨賣年度最殺 雅緻山景房一泊一食71折】

入秋後，進入泡湯旺季，主打奢華溫泉旅宿體驗的北投麗禧溫泉酒罕見推出折扣，一年只有ITF台北國際旅展，北投麗禧才會釋出年度僅此一檔的特惠，品牌粉絲也會利用這個機會入手自己喜歡或想買的商品。今年北投麗禧推出熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，原價16100元直接'71折優惠，每張11500元即可入住15坪雅緻山景客房、還可品嘗「雍翠庭」晨之光台式早餐2客、免費享用客房迷你吧與迎賓水果、經典鳳梨酥點心，免費使用館內人氣露天風呂與戶外風呂設施，來趟秋冬北投泡湯之旅。

【美景、美食、美湯都滿足 雅緻豪華客房一泊二食71折】

如果想來場頂級溫泉與米其林美食之旅，北投麗禧推出「雅緻豪華客房一泊二食券」，原價25176元，旅展限定優惠 17999元，約原價71折，可享雙人入住高樓層豪華客房一晚，體驗價值3080元加1成的晚間套餐2客及晨之光台式早餐。晚間套餐可選榮獲米其林推薦的「雍翠庭」台式餐廳品味「典藏套餐」，暢享「塔香三杯龍蝦球」與「櫻桃木燻澳洲和牛頰」雙主菜；或可選擇至「C’est Bon」 歐陸法式餐廳享用「波士頓龍蝦套餐」，體驗山林環繞的奢華饗宴。

【雅緻家庭客房一泊一食住宿券 75折享天倫溫泉之旅】

想和親友來場溫馨的溫泉度假之旅，可以考慮「雅緻家庭客房一泊一食住宿券」，每張18999元，約原價75折。家庭客房可4人同享17坪寬敞空間，包含翌日4客「雍翠庭」晨之光台式早餐，愜意沉浸在純淨白磺泉的呵護裡，還可享用客房豐富的迷你吧、迎賓季節水果、經典鳳梨酥點心，全家人好好放鬆度假。

【秋冬泡湯必備套票 露天風呂72折、獨立湯屋88折】

北投麗禧溫泉酒店地處北投制高點，坐擁陽明山大磺嘴第一口白磺泉，由源頭直達的溫泉水，因純粹溫潤的原湯泉質備受泡湯客喜愛，屢獲網友票選最佳溫泉第一名。為分享「星乃湯」極品，業者以套票形式推出旅展商品，以饗溫泉同好。「露天風呂套票」每套10張，售價13000元，旅客可盡享占地百坪、挑高9米的露天風呂，內含各式冷熱泉、桑拿、蒸氣室，並可無限享用軟性飲料與餅乾小點、有機蘋果。

此外，北投麗禧高人氣熱門打卡點的獨立湯屋，同步推出「獨立湯屋套票」，每套3張售價6600元，每張可供雙人使用獨立湯屋90分鐘，並贈送精緻手工奶酪2份，獨享靜謐私人溫泉時光。